Zambrone, stilato il programma per l’ottava edizione di “Nativitas”

«La celebrazione del Natale coincide con l’evento di Betlemme, che ha cambiato la storia del mondo e consente di guardare con fiducia anche ai momenti difficili della vita, in quanto illuminati e riscattati dal messaggio di speranza e civiltà del piccolo Nazareno». Con questa la premessa l’amministrazione comunale ha licenziato l’ottava edizione della rassegna natalizia “Nativitas”. Gli appuntamenti ideati per il cartellone 2023-2024 si concentrano sui più piccoli «proprio per la qualità della proposta che intendiamo offrire quest’anno», ha fatto sapere il sindaco Corrado L’Andolina. Il primo dei sette appuntamenti in calendario è previsto domenica 17 dicembre alle ore 17:30 presso il Centro servizi sociali con il teatro comico popolare di Sergio Vespertino che presenterà il suo nuovo spettacolo dal titolo “Sopra un palazzo”. Il 19 dicembre alle ore 18:30 sarà la volta del concerto dell’orchestra sinfonica della Calabria che annovererà per l’occasione la presenza della celebre violinista Laura Gorna. Mattina del 23 dicembre poi alle ore 9:00, in piazza IIIV Marzo a Zambrone verranno aperte la casetta di Babbo Natale e la fabbrica di cioccolato. In caso di avversità meteorologiche l’evento si svolgerà presso il Centro servizi sociali dove sono programmati tutti gli eventi al chiuso. La mattina della vigilia, ancora spazio ai bambini con la slitta di Babbo Natale che attraverserà tutti i paesi del territorio per effettuare la consegna dei doni. Giorno di Natale, come da antica tradizione, gli zampognari intoneranno le nenie natalizie per le vie di tutto il territorio. Per la sera del 2 gennaio poi, appuntamento alle ore 18:00 con il “Gran concerto zambronese”, a cura del complesso bandistico “Città di Zambrone” che, per la circostanza, sarà arricchito dalla presenza di alcuni maestri del circondario. Al termine del concerto, avverrà il consueto scambio di auguri con la popolazione per il nuovo anno. Il 5 gennaio alle ore 18:00, spazio al convegno dal titolo “L’Epifania: tutte le feste porta via, tranne Zibibbo e Malvasia… Dall’antichità alle Canine Artese, tradizione vitivinicola a Zambrone”. L’evento è realizzato in collaborazione con il Gal Terre Vibonesi.

