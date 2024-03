“La forza del sorriso”: il Cinema Moderno di Vibo pronto a ospitare la rassegna teatrale

La prima edizione della rassegna teatrale “La forza del sorriso” promossa dall’associazione teatrale Sancostantinese “Rocco Lico” sarà una festa per ricordare e rendere omaggio ad una persona cara scomparsa prematuramente, un amico, un compagno di scena e di tante belle avventure.

Un’iniziativa nata dalla consapevolezza che l’arte può essere il migliore strumento per trasformare il dolore della perdita in energia positiva e vitale come quella profusa in vent’anni di attività teatrale dal compianto Rocco Lico, socio fondatore della compagnia e attore per passione. L’impegno del sodalizio ha trovato concretizzazione in una realtà che riesce a dare spazio a chiunque coltiva il talento e il desiderio di recitare inserendosi nella scia di una tradizione consolidata per il teatro vernacolare.

Quattro serate all’insegna della leggerezza e dell’umorismo con le commedie brillanti portate in scena al Teatro Cinema Moderno di Vibo Valentia, da quattro diverse compagnie calabresi: Associazione teatrale “Il volo delle comete” di Amantea, Gruppo Teatrale “Giovanni Vercillo” di Lamezia Terme, “Piccola compagnia del teatro” di Pellaro, e la stessa Associazione teatrale Sancostantinese “Rocco Lico”. Tre gli appuntamenti fissati nel mese di aprile, mentre l’evento di chiusura si svolgerà nel primo fine settimana di maggio. L’Associazione Teatrale Sancostantinese, nata nel 2011, è presieduta da Caterina Consoli e composta da 15 associati. L’edizione numero uno della kermesse è un punto di partenza che proietta questo gruppo di attori amatoriali al prossimo futuro. Tra i progetti più imminenti quelli per la stagione estiva come spiega la presidente Consoli: “Siamo orientati a portare il nostro lavoro nelle piazze e nei teatri della nostra provincia e non solo. Ci attiveremo quindi per inviare richieste di partecipazione a svariate manifestazioni sperando che ci venga accordata la possibilità di esibirci”.

Il programma

Sabato 6 aprile ore 20:30 – “Minchia Signor Tenente” a cura dell’Associazione teatrale “Il volo delle Comete”

Sabato 13 aprile ore 20:30 – “E se poi è vero?” a cura del Gruppo Teatrale “Giovanni Vercillo”

Sabato 20 aprile ore 20:30 – “A Finestra” a cura della “Piccola Compagnia del Teatro aps”

Sabato 4 maggio ore 20:30 – “Gazzella veloce…in 3 minuti” a cura dell’Associazione teatrale Sancostantinese “Rocco Lico”. La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli in programma è già iniziata presso Tabaccheria Caprino Daniele (Via V. Emanuele – San Costantino Calabro), Tabaccheria Valente Beatrice (Via Roma – San Costantino Calabro), Macelleria Chiarello (Via Papa Giovanni XXII – Vibo Valentia), Bar Vittorio (Corso Emanuele – Vibo Valentia).

