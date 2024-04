Vibo, si alza il sipario sulla rassegna teatrale “La forza del sorriso”

Cresce l’attesa per il debutto della rassegna teatrale “La forza del sorriso” promossa dall’associazione teatrale Sancostantinese con l’intento di ricordare il compianto Rocco Lico, socio fondatore della compagnia a lui intitolata e attore per passione. Leggerezza, umorismo e anche spunti di riflessione con le opere inserite nel cartellone. Ad aprire la kermesse, il 6 aprile, sarà l’Associazione teatrale “Il volo delle Comete” di Amantea che porterà in scena, alle ore 20:30, al Cinema Teatro Moderno di Vibo Valentia, la commedia “Minchia Signor Tenente”, regia di Giacomo Aversa. Lo spettacolo è scritto da un giovane e talentuoso attore/drammaturgo napoletano, Antonio Grosso, il quale si ispira proprio alla canzone-denuncia presentata da Giorgio Faletti a San Remo nel 1994. “Minchia Signor Tenente!” affronta, infatti, il tema difficile e spinoso della legalità e di coloro che sono delegati a farla rispettare, quegli uomini che non fanno notizia eppure sono la forza di riferimento per infondere sicurezza a tutti i cittadini: i Carabinieri. L’autore tratta il tema con intelligenza, ironia e sensibilità intrecciandovi anche una storia d’amore.

Il secondo appuntamento è fissato il 13 aprile alle ore 20:30 al Cinema Teatro Moderno di Vibo Valentia con la commedia esilarante in due atti “E se poi è vero?” a cura del Gruppo Teatrale “Giovanni Vercillo” e liberamente tratta da Peppino De Filippo, in vernacolo lametino con la regia di Raffaele Paonessa. Lo spettacolo è incentrato sulla superstizione, un tema molto caldo in passato ma che ancora oggi trova piena validità. Leitmotiv della rappresentazione teatrale è la frase “non è vero ma ci credo”, rimandando all’ignoranza dell’essere superstiziosi ma allo stesso tempo “a non esserlo porta male”.

Sabato 20 aprile alle ore 20:30 sarà la volta della “Piccola Compagnia del Teatro aps” con “A Finestra”, commedia scritta da Maria Pia Battaglia nel 1989. Sul palco si muove un piccolo esercito di donne bigotte e ciniche che non conoscono riserbo né compassione. L’autrice dedica a loro questa commedia cercando di trovare un sorriso indulgente perché “non può essere felice chi gode delle altrui sofferenze”. Protagonista della serata conclusiva, in programma il 4 maggio, alle ore 20:30 sarà l’Associazione teatrale Sancostantinese “Rocco Lico” con “Gazzella veloce…in 3 minuti”. Una commedia divertente che in rocambolesco crescendo di accadimenti racconta la storia di Salvatore, tassista, che rientra a casa con un neonato abbandonato nella sua vettura e di sua moglie Vicenza, usuraia di quartiere, che metterà in pratica diversi stratagemmi per tenere con sé quel bambino che la sorte le ha naturalmente negato.

