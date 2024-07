Musica, arte e sport: a Soriano sarà un agosto ricco di appuntamenti. Ecco il calendario estivo targato Pro loco

Non solo relax e vacanze accompagneranno l’estate sorianese che, nel mese di agosto, vedrà svolgersi diverse iniziative. Per animare le serate, infatti, è stato stilato e presentato il calendario estivo della Pro Loco. Ecco i dettagli.

Il programma

Il mese verrà inaugurato con Portiamo Arte Festival, primo e 2 agosto a partire dalle 8:30. Per l’occasione ci sarà anche l’apertura serale del Polo museale. Il 3 agosto, invece spazio alla musica e all’eleganza dell’Orchestra Brutia che si esibirà partire dalle 21:30 all’interno del Parco archeologico. Gli appuntamenti proseguiranno poi il 9 agosto con uno degli eventi più apprezzati del territorio, ovvero la quarta edizione (la terza organizzata dalla Pro Loco) del “Festival Arte, Sapori e Musica” e anche in questo caso ci sarà l’apertura serale del Polo Museale. Altrettanto intensi anche gli ultimi dieci giorni del mese.

Il 20 agosto attesa per lo schiuma party in piazza, a partire dalle ore 22 mentre, il 24 agosto, spazio alla moda e alla bellezza con la semifinale regionale Miss Italia a partire dalle ore 21:00. Il 16 agosto, alle ore 20:30, serata all’insegna dello sport con protagonista l’Ags Soriano (squadra militante nel campionato di Eccellenza) che si presenterà ai propri tifosi in vista della stagione 2024/25. A chiudere il cerchio, il 29 agosto, l’inaugurazione della Mostra “Materia- il Mostacciolo nell’Arte” del maestro Antonio La Gamba.