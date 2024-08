Monterosso Calabro festeggia la tradizione: torna la Sagra dei Sapori che giunge alla XI edizione

Locandina evento

Monterosso Calabro si prepara a vivere un evento che promette di deliziare i palati e scaldare i cuori: la XI edizione della Sagra dei Sapori. Una festa che fonde tradizione culinaria, socialità e cultura in un’unica serata davvero imperdibile. Per gli amanti delle sagre, delle tradizioni e dei piccoli borghi, l’appuntamento è fissato per il 17 agosto, a partire dalle ore 20:30, presso il parcheggio di Via Roma. Un evento che, secondo Celeste La Tessa dell’associazione Upa – Giovani in festa, rappresenta l’essenza della cucina calabrese. «È una sagra speciale – ha affermato in una nota – perché non si mangia un’unica cosa. Ciò che vogliamo promuovere è la cucina calabrese più autentica e spontanea, che spazia da pipi e patati ai fileja, fino alle fritture più tipiche. Ogni anno ci sono sempre novità, mantenendo però intatta la qualità dei piatti».

La Sagra dei Sapori non è solo un evento gastronomico, ma anche un importante momento di aggregazione sociale. Caterina Fanello, sociologa ed esperta di marketing, mette in luce questo aspetto: «È straordinario vedere ragazzi di ogni età cimentarsi in cucina. Immaginate un diciottenne di Milano che taglia peperoni, mentre una signora del posto spiega come ‘si tagghiunu i pipi’». Questo scambio intergenerazionale, di culture e tradizioni, è ciò che rende la sagra un’esperienza unica.

In 11 anni, la Sagra dei Sapori è riuscita a conquistare il cuore dei monterossini e di tutti i visitatori, creando un’atmosfera accogliente e calorosa che caratterizza il Meridione. La serata sarà animata dal gruppo Amakorrà, che intratterrà il pubblico con musiche e balli popolari, rendendo l’evento non solo un momento di gusto, ma anche di festa e divertimento a misura di piccolo borgo. Lo spirito di comunità che pervade la sagra ha un’importanza fondamentale nel valorizzare le tradizioni locali e nel promuovere il turismo nel territorio.