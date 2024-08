Drapia, la notte di Mata e Grifone sta per invadere Caria all’insegna della magia e delle tradizioni

Domani a partire dalle 19:30 via a un altro appuntamento tanto atteso con le coppie di giganti più famosi che sfileranno per le vie del borgo

La locandina dell’evento

La frazione di Caria si appresta a vivere un altra serata magica, sabato 24 agosto, con “La notte di Mata e Grifone”, un evento che promette di infondere nuova vita nel centro storico del paese. Organizzata dall’associazione culturale Cheria, in collaborazione e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, la manifestazione arriva dopo il successo della 44ª edizione della Sagra da Sujaca, tenutasi lo scorso 6 agosto, e si preannuncia altrettanto coinvolgente. La festa avrà inizio alle ore 20:30 con il raduno delle dieci coppie di giganti, tutte rigorosamente provenienti dal Vibonese, che sfileranno lungo le suggestive vie del borgo e ai piedi del maestoso complesso monumentale “Pasquale Galluppi”. Le coppie di giganti, simboli di una tradizione centenaria, porteranno con sé storie e leggende che affondano le radici nella cultura calabrese. Tra le coppie partecipanti spiccano nomi emblematici come “Mata e Grifone San Calogero” di Alberto Pontoriero e “Il ballo dei Giganti Filandari” di Cristian Vangeli.

Il gruppo della Sagra e dell’associazione Cheria

L’evento è molto più di una semplice sfilata: sarà un’interpretazione vivente della storia d’amore tra Mata, la nobildonna di carnagione chiara, e Grifone, il guerriero moro-saraceno. Le danze dei giganti, spesso considerati i leggendari fondatori della città di Messina, racconteranno il loro affascinante corteggiamento con una coreografia ricca di giravolte che culminerà in un abbraccio vorticoso e un bacio finale, per la gioia di grandi e piccini. Il percorso delle coppie si snoderà attraverso le strade di Caria, con il corteo allegro e rumoroso che porterà non solo fantastici colori e suoni, ma anche l’inevitabile profumo dei panini con salsiccia, preparati dai membri dell’associazione Cheria a partire dalle ore 19:30. L’appuntamento è quindi anche gastronomico, un modo per gustare le specialità locali mentre si vive l’atmosfera festosa.

La magia della serata culminerà a mezzanotte con la tradizionale “Tamburriata” finale che coinvolgerà tutte le coppie di giganti, solennizzando il momento di festa davanti al castello Galluppi. L’evento offre non solo un’opportunità di divertimento, ma anche un’importante occasione di riscoperta delle tradizioni locali, una celebrazione dell’identità culturale calabrese che unisce comunità e visitatori.