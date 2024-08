Drapia, la borsa di studio in memoria dell’ex sindaco Mario Bagnato assegnata agli studenti meritevoli

Locandina dell’evento

Sabato 24 agosto alle ore 18:30 all’interno del castello “Pasquale Galluppi” di Caria ci sarà la cerimonia di consegna della borsa di studio intitolata all’ex sindaco Mario Bagnato. I nomi dei tre studenti meritevoli, frequentanti la scuola media di Sant’Angelo, verranno ufficializzati in quell’occasione. La borsa di studio, dal valore complessivo di 750 euro, verrà suddivisa in 300 euro per il primo classificato; 250 euro e 200 euro rispettivamente per secondo e terzo classificato. Questo importante riconoscimento non solo valorizza le eccellenze scolastiche, ma onora anche la memoria dell’avvocato Mario Bagnato, figura di spicco all’intento della comunità, scomparso il 22 settembre dello scorso anno.

«È fondamentale che i nostri giovani siano stimolati a dare il massimo, sia a livello accademico che personale. Queste borse di studio sono un piccolo ma significativo contributo per incoraggiarli a perseguire i loro sogni», ha fatto sapere il sindaco di Drapia Alessandro Porcelli. I tre studenti che hanno conseguito questo importante traguardo, hanno ricevuto una valutazione finale di 10 con lode per il primo ed il secondo classificato, mentre il terzo ha conseguito una valutazione di 9 du 10.