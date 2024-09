Monterosso Calabro: fervono i preparativi per la celebrazione del centenario dalla nascita del pioniere Unicef Arnoldo Farina

È stato il primo presidente del Comitato italiano per l’infanzia. In programma un convegno e una mostra fotografica, alla presenza anche della presidente nazionale Carmela Pace

Monterosso Calabro si prepara a celebrare giovedì 3 ottobre i cento anni dalla nascita di Arnoldo Farina, uno dei suoi figli più illustri, filantropo e pioniere dell’Unicef nel 1974. La manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Giacomo Lampasi e dalla presidente dell’Unicef Italia, Carmela Pace, si svolgerà dalle ore 9 alle 14 partendo dal centro storico. Arnoldo Farina, nato nel 1924 a Monterosso Calabro e deceduto nel 1998, è stato il primo presidente del Comitato italiano per l’infanzia. La sua visione e il suo impegno hanno contribuito a cambiare la vita di milioni di bambini in tutto il mondo, portando avanti battaglie cruciali per i diritti dei più vulnerabili e per la giustizia sociale.

Questo evento assume un’importanza particolare poiché coincide con il 50esimo anniversario dell’Unicef Italia, un traguardo significativo che celebra mezzo secolo di dedizione all’assistenza e alla protezione dei bambini. Con il patrocinio della Regione Calabria e della Provincia di Vibo Valentia, la manifestazione sarà un’opportunità unica per riflettere sull’eredità lasciata da Farina e sui risultati straordinari raggiunti in questi cinquant’anni.

La giornata sarà arricchita da un programma variegato e coinvolgente che prevede, in apertura, un corteo commemorativo per dare il via alle celebrazioni. Subito dopo sarà svelata una targa in memoria di Arnoldo Farina, un gesto simbolico che sottolinea la gratitudine della comunità locale. Successivamente, si apriranno i lavori del convegno al Teatro comunale che vedrà la partecipazione di relatori illustri, oltre al sindaco Lampasi e alla presidente Pace, come il direttore generale dell’Unicef Italia, Paolo Rozera, e all’ex direttore generale, Roberto Salvan. Le discussioni si concentreranno sull’importanza dell’eredità di Arnoldo Farina e sulla continua lotta per i diritti dei bambini. Inoltre, sarà presentata una mostra fotografica nella Sala consiliare del Municipio, che metterà in luce momenti significativi della carriera di Farina e dell’impatto dell’Unicef nel corso degli anni.