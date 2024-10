“L’influencer di Dio”, il musical sul beato Carlo Actuis in scena a San Calogero in occasione dei tre giorni di preghiera a lui dedicati

Lo spettacolo a cura dell'oratorio Santa Paola Frassinetti è in programma sabato 12 ottobre in piazza Calipari

Dopo i successi di quest’estate in giro per le piazze della Calabria e “l’apoteosi” dell’incontro in Vaticano con Papa Francesco ritorna, a grande richiesta, lo spettacolo sul beato Carlo Acutis “L’influencer di Dio” a cura dell’oratorio Santa Paola Frassinetti.

Il musical andrà in scena il 12 ottobre a San Calogero in piazza Calipari con inizio previsto per le 21,30 e ingresso libero. Lo spettacolo s’inserisce nel quadro delle iniziative organizzate per la celebrazione del triduo (ciclo di preghiere e riti della durata di tre giorni) dedicato al beato Carlo. Il 12 ottobre (2006) è la data della scomparsa del beato Carlo, nonché il giorno fissato dalla Chiesa per la sua ricorrenza liturgica, dal prossimo anno nella nuova figura di santo.

Il programma degli eventi prevede dal 9 al 12 ottobre, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, ogni sera, diversi momenti di preghiera. Per l’occasione, negli stessi locali, sarà allestita una mostra dei miracoli eucaristici in Italia del beato Carlo, visibile ogni giorno dalle 8 alle 19. Venerdì 11 ottobre si terrà un’adorazione eucaristica a tema con catechesi alle 21,30.

Mentre sabato 12 ottobre alle 18 in oratorio è previsto “l‘atto di affidamento dei bambini, giovani e studenti al beato Carlo Acutis”, con l’accensione della lampada votiva, che rimarrà attiva per tutto l’anno. A seguire lo spettacolo in piazza Calipari.