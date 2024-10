Passato il maltempo Serra San Bruno si prepara per l’ultimo weekend della Festa del fungo

La locandina del programma

Dopo una breve interruzione a causa dell’allerta meteo, Serra San Bruno si prepara a riaccogliere la Festa del fungo, un evento attesissimo che celebra la ricchezza e la varietà dei funghi locali. Il weekend del 26 e 27 ottobre sarà l’occasione per immergersi in un’atmosfera festosa e gustare deliziose prelibatezze, rendendo omaggio a uno degli ingredienti più versatili della cucina del territorio. Il programma della festa è ricco di attività e coinvolgerà visitatori di tutte le età. Tra le principali attrazioni ci saranno laboratori per bambini ed escursioni nel bosco, dove esperti micologi guideranno i partecipanti alla scoperta dei segreti del mondo fungino. Saranno inoltre organizzati Talk-Show sulla micologia, incentrati sull’identificazione e l’utilizzo dei funghi in cucina.

Non mancheranno poi gli spettacoli dal vivo, che garantiranno divertimento a grandi e piccini. L’attesissimo spettacolo del fuoco, un grande classico della manifestazione, incanterà il pubblico con coreografie di luce e fiamme. Uno dei momenti clou sarà il concerto di Davis Muccari, previsto per sabato 26 ottobre alle ore 18:30 in piazza Chiesa Assunta di Spinetto. Naturalmente, la Festa del fungo offre anche l’opportunità di gustare piatti tipici a base di funghi come il il porcino, re di Serra San Bruno. Durante tutto il weekend, i visitatori potranno deliziarsi con la cucina locale anche presso gli stand gastronomici e nei ristoranti certificati, dove verranno serviti menu speciali dedicati a questo ingrediente prelibato. Per chi ama l’artigianato, i mercatini offriranno una vasta scelta di prodotti artigianali, perfetti per portare a casa un ricordo della festa. Dopo il successo di publico della prima parte della manifestazione, l’amministrazione comunale apre nuovamente le porte ai tanti visitatori certa che anche questa edizione entrerà negli annali per affluenza.