San Costantino, conto alla rovescia per la rassegna “Dalla vigna al vino, aspettando San Martino”

“Dalla vigna al vino, aspettando San Martino”. Questo l’evento in programma oggi 9 novembre a San Costantino Calabro. La manifestazione di stampo prettamente autunnale, giunta alla sua 11esima edizione, viene organizzata anche quest’anno dalla locale associazione turistica Pro Loco, presieduta da Costantino Suppa, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Derito, e in sinergia con numerose realtà imprenditoriali attive sul territorio vibonese. L’appuntamento è per le ore 19 in piazza Dante, momento in cui si darà il via all’apertura degli stand gastronomici. Tanti i posti a sedere messi a disposizione delle singole persone che giungeranno per l’occasione a San Costantino Calabro, i quali potranno gustare le prelibatezze culinarie che arricchiranno l’apposito vassoio. Nello specifico, i tradizionali fileja, un panino farcito con salsiccia o porchetta, della nocciolina, dei lupini, dei ravioli al vino e del vino proveniente da cantine locali. Il costo del singolo vassoio proposto dagli organizzatori sarà di 8 euro. Per tutto il corso della manifestazione “Dalla vigna al vino, aspettando San Martino” in piazza Dante sarà anche attivo uno stand gastronomico dove si potranno assaggiare, oltre a dei panini con salsiccia o porchetta, delle patatine fritte e delle caldarroste. La serata all’insegna del buon cibo e del meglio della tradizione locale sarà animata dal gruppo “Anima e musica”.