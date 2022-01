In arrivo 20 milioni per la rigenerazione urbana, Città futura: «Cambieranno il volto di Vibo»

Soddisfazione è espressa dal gruppo consiliare “Città futura” per i 20 milioni di euro ottenuti da Vibo Valentia per la rigenerazione urbana. «Risultato dalla portata storica», scrivono i consiglieri di maggioranza in una nota.

«Sono state riconosciute la qualità dei progetti presentati e la visione di insieme della città messe in campo da questa amministrazione la quale con i fatti sta dimostrando quanto la nostra città non sia seconda a nessuno – prosegue la nota -. Vibo Valentia, pur in un territorio difficile, ritenuto dai più già irrimediabilmente compromesso, intende parlare al paese e al mondo, mostrandosi come modello virtuoso, dalle buone pratiche amministrative e della buona politica, esempio di opportunità possibile e vincente». [Continua in basso]

«Esprimiamo, dunque – concludono i componenti di “Città futura” -, grande compiacimento per il risultato ottenuto dal sindaco Maria Limardo e dalla sua squadra, consci del contributo che il nostro gruppo ha saputo dare per mezzo dell’assessore ai lavori pubblici Giovanni Russo. Ora la sfida è quella di cantierizzare presto e bene tutte queste opere le quali una volta concluse stravolgeranno in positivo il volto della nostra città».

LEGGI ANCHE: Decreto Rigenerazione urbana, 20 milioni di euro destinati al Comune di Vibo



Al Comune di Vibo 20 milioni per la Rigenerazione urbana, Russo: «Piano ambizioso»



Al Comune di Vibo 20 milioni per la Rigenerazione urbana, la soddisfazione del sindaco