Pizzo, il candidato Pititto incontra i giovani: «Siate protagonisti del cambiamento»

«Avete un solo modo per cambiare davvero Pizzo e renderla più vicina alle vostre ambizioni di vita: partecipare in prima persona a questa sfida». È l’appello che Sergio Pititto, candidato a sindaco della città con una coalizione civica, ha lanciato ai numerosi giovani che sono intervenuti a un incontro organizzato ieri nella sede del comitato elettorale di Adesso Pizzo. Le elezioni comunali si terranno il 12 giugno prossimo. «Sono emozionato a essere oggi qui con voi – ha sottolineato Pititto – perché siete e resterete il futuro di Pizzo, a prescindere dall’esito della tornata elettorale. Credo profondamente nella necessità di iniziare da voi, coinvolgendovi e chiedendo il vostro contributo di idee per cambiare Pizzo e creare nuove opportunità. Non è certo un caso, infatti, se questo è uno dei primi appuntamenti pubblici della campagna elettorale, perché rappresentate il ponte verso il futuro che vogliamo costruire. Insieme a voi vogliamo creare le condizioni affinché i giovani possano davvero essere protagonisti di un nuovo concetto di città: aperta, inclusiva, ricca di opportunità occupazionali e culturali». [Continua in basso]

Il confronto si è poi concentrato, inevitabilmente, sui motivi che spingono molti giovani a lasciare la Calabria per studiare e lavorare fuori regione. «Un contesto che va cambiato offrendo ai giovani possibilità adeguate alle loro legittime ambizioni – ha rimarcato Pititto -. E queste opportunità vanno elaborate e realizzate con il vostro apporto concreto. Ecco perché oggi nasce quello che mi piace definire il Movimento giovanile di Adesso Pizzo. Una fucina di idee destinata a durare nel tempo, ben oltre le finalità elettorali». Il candidato a sindaco ha dunque annunciato un confronto serrato con i giovani che vorranno partecipare alla redazione del programma. «L’obiettivo è individuare le vostre priorità e intorno a queste assumere precisi punti programmatici che poi realizzeremo con il vostro costante supporto». All’incontro, oltre a Pititto, hanno partecipato anche i candidati a consigliere comunale della lista AdessoPizzo.

Articoli correlati