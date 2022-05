Le elezioni a Pizzo e quei quattro candidati usciti per prescrizione da un processo per truffa

Da sinistra De Pasquale Muzzopappa e Pititto

Quanto è compatibile la sottoscrizione di un “Codice etico” da parte dei candidati alle elezioni amministrative dinanzi a una sentenza che li ha visti imputati per reati contro la pubblica amministrazione e che si è conclusa con un non luogo a procedere per un’intervenuta prescrizione alla quale gli stessi ex imputati (odierni candidati) non hanno inteso rinunciare per puntare ad un’assoluzione nel merito? E, al di là dei “Codici etici”, un procedimento penale concluso con l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione può e deve avere una valenza politica nei confronti di chi aspira a gestire la cosa pubblica ed è stato imputato per reati contro l’Azienda sanitaria provinciale? Comunque la si pensi, anche tale tema è aperto a Pizzo Calabro in vista delle elezioni comunali del 12 giugno prossimo. Quattro candidati, infatti, sono rimasti coinvolti nell’operazione denominata “Asp-etta”, scattata il 24 aprile 2014 ed il cui processo si è concluso con sentenza di prescrizione emessa il 21 ottobre 2020 dal Tribunale di Vibo Valentia presieduto dal giudice Chiara Sapia. [Continua in basso]

Cronologia degli “eventi”

E’ il 24 aprile 2014 quando dirigenti sanitari, medici, infermieri ed assistenti sociali dell’ospedale di Pizzo vengono raggiunti da una misura interdittiva di sospensione per due mesi dall’esercizio del pubblico ufficio firmata dall’allora gip del Tribunale di Vibo Valentia, Lucia Monaco, in accoglimento di una richiesta del pm Vittorio Gallucci.



Il 25 aprile 2014, quindi, l’allora direttore generale dell’Asp di Vibo Valentia, Florindo Antoniozzi, con apposita delibera disponeva il taglio del 50% della retribuzione nei confronti di 17 indagati. Il dg dell’Asp, prendendo atto della misura del gip, sospendeva poi dal servizio, con decorrenza immediata e per la durata di due mesi, i 17 dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale indagati per il reato di truffa. Il provvedimento del direttore generale Antoniozzi veniva infine notificato ai diretti interessati ed ai direttori delle unità operative interessate.

L’accusa di truffa

L’ospedale di Pizzo

Secondo le indagini dei carabinieri, i cartellini marca-tempo degli indagati, in servizio all’ospedale di Pizzo, sarebbero stati timbrati in alcuni casi da una sola persona per colleghi assenti dal posto di lavoro. Diversi indagati si sarebbero inoltre allontanati dal luogo di lavoro per finalità estranee alle attività d’ufficio. Il 9 settembre 2012, infine, un soggetto noto alle forze dell’ordine, dopo essersi introdotto di notte nell’ospedale di Pizzo, aveva sradicato dal muro anche la macchinetta “marca-tempo”. Ingente, secondo gli investigatori, il danno economico provocato all’Asp di Vibo in virtù delle ore di lavoro retribuite ma mai prestate dai presunti assenteisti. L’inchiesta, partita nell’ottobre del 2012, si avvaleva di intercettazioni video attraverso le quali sarebbero state filmate e documentate le assenze dei sanitari dall’ospedale di Pizzo. [Continua in basso]