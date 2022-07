Serra, Procopio e Tassone al sindaco: «Informi i cittadini sulla situazione idrica»

I consiglieri comunali di Serra San Bruno Antonio Procopio e Luigi Tassone hanno presentato un’interrogazione per avere lumi sulla situazione idrica nella cittadina della Certosa ed, in particolare, sulla reale possibilità di utilizzare l’acqua.

I due esponenti del Pd partono dall’ordinanza del 9 maggio scorso con la quale è stato limitato l’uso dell’acqua potabile proveniente dai serbatoi “Castagnari”, “Scorciatina” e “Guido” e dai «numerosi disagi alla popolazione» e rilevano che tale situazione «può arrecare un serio danno al turismo locale soprattutto in vista del mese di agosto» e «rischiando di intaccare le presenze estive, può compromettere la già fragile economia locale». [Continua in basso]

In considerazione dello «stato di incertezza creatosi», Procopio e Tassone chiedono al sindaco «quali sono ad oggi le iniziative messe in atto per risolvere tale problematica» e «se non ritenga necessario, qualora non dovesse bastare la sola azione dell’ufficio manutenzione, l’ausilio di imprese esterne specializzate in tale settore, anche al fine ridurre il già lungo periodo di ripristino della potabilità dell’acqua». Infine, domandano al primo cittadino «se non ritenga necessario e opportuno, a distanza di quasi due mesi, informare la popolazione sullo stato degli interventi in atto».

