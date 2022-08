Flat tax: incontro a Tropea con l’ex sottosegretario Armando Siri (Lega)

«“La flat tax è nel contratto di governo, lo Stato deve far fare un passo avanti alle aspirazioni, ai sogni e alla voglia di lavoro dei cittadini italiani”. Era il lontano 16 luglio 2019 e Armando Siri affermava questo e confermava che gli italiani si aspettano questa misura. Qualcosa è stato fatto, ma tanto ancora deve avvenire. Non bisogna curare i sintomi e affrontare una volta per tutte le cause della recessione e della stagnazione in Italia. Questa l’affermazione decisa di Siri, che ha sempre sostenuto che la crisi economico-sociale di questi ultimi anni è come una sfida e grande opportunità da cogliere, compiendo una scelta radicale e coraggiosa: realizzare una riforma fiscale seria che consenta ai cittadini ed all’imprese di non essere aggrediti continuamente dal fisco». Lo afferma Giacomo Saccomanno, commissario regionale della Lega, il quale fa sapere che «con tale strumento viene rispettato il principio della progressività non attraverso scaglioni e aliquote, ma attraverso una funzione che consente di modulare, in maniera progressiva per l’appunto, le detrazioni. A Tropea, quindi, Armando Siri potrà chiarire domani, 8 agosto, le ragioni della flat tax e i motivi per i quali con tale strumento finalmente l’Italia potrà ripartire».