Elezioni politiche, la Lega chiude i candidati per l’uninominale: ecco chi sono

La Lega chiude la partita delle candidature nei collegi uninominali di Camera a Senato. In Calabria in campo Tilde Minasi, che correrà per una poltrona a Palazzo Madama, e Domenico Furgiuele, per un posto a Montecitorio. Ora si attendono le liste del proporzionale. [Continua in basso]

Candidati alla Camera

PIEMONTE: Elena Maccanti (Collegno); Alessandro Vigna (Chieri); Alberto Luigi Gusmeroli (Novara); Riccardo Molinari (Alessandria).

LIGURIA: Edoardo Rixi (Savona).

LOMBARDIA: Laura Ravetto (Legnano); Andrea Crippa (Seregno); Stefano Candiani (Busto Arsizio); Nicola Molteni (Como); Giancarlo Giorgetti (Sondrio); Rebecca Frassini (Bergamo); Simona Bordonali (Lumezzane); Silvana Comaroli (Cremona); Andrea Dara (Mantova).

TRENTINO ALTO ADIGE: Vanessa Cattoi (Rovereto); Sabrina Adami (Bolzano).

VENETO: Giorgia Andreuzza (Chioggia); Dimitri Coin (Castelfranco Veneto); Ingrid Bisa (Belluno); Alberto Stefani (Rovigo); Massimo Bitonci (Selvazzano Dentro); Lorenzo Fontana (Verona).

FRIULI VENEZIA GIULIA: Vannia Gava (Pordenone); Massimiliano Panizzut (Trieste).

TOSCANA: Elisa Montemagni (Massa); Tiziana Nisini (Arezzo); Edoardo Ziello (Pisa).

MARCHE: Giorgia Latini (Macerata); Mirco Carloni (Pesaro).

UMBRIA: Virginio Caparvi (Perugia).

LAZIO: Simonetta Matone (Roma, municipio III); Federico Freni (Roma, municipio XIV); Nicola Ottaviani (Terracina).

ABRUZZO: Alberto Bagnai (Chieti).

PUGLIA: Davide Bellomo (Bari); Rossano Sasso (Altamura).

CALABRIA: Domenico Furgiuele (Corigliano-Rossano).

SICILIA: Valeria Sudano (Catania); Antonino Minardo (Ragusa).

SARDEGNA: Dario Giagoni (Sassari).

EMILIA ROMAGNA: Jacopo Morrone (Rimini); Laura Cavandoli (Parma); Benedetta Fiorini (Imola).

CAMPANIA: Tina Donnarumma (Acerra); Attilio Pierro (Eboli).

Candidati al Senato