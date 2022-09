Vibo, Tucci (M5S) presenta la candidatura: «Nel centrodestra non sono d’accordo su nulla»

L’intervento di Riccardo Tucci (M5S)

«Siamo qui per aprire ufficialmente la campagna elettorale. Una campagna che vede il Movimento 5 Stelle in forte ascesa rispetto a quello che era il trend di questi ultimi mesi. Stiamo riconquistando una parte importante del nostro storico elettorato e di questo non possiamo che esserne fieri. Evidentemente la proposta del nostro presidente Giuseppe Conte viene accolta con una certa serietà e concretezza da parte dei cittadini». Così questa mattina davanti ai giornalisti Riccardo Tucci, deputato vibonese uscente, che correrà alla Camera nel collegio di Vibo-Gioia Tauro all’uninominale e nel listino proporzionale in vista del voto per le Politiche del prossimo 25 aprile, in apertura di conferenza stampa, convocata presso la sede del movimento di Vibo Valentia, per illustrare le ragioni della sua ricandidatura. E pur riconoscendo che in questo momento «il trend dice centrodestra e la legge elettorale favorisce le coalizioni (il M5S correrà da solo)», il deputato – rispondendo sul finire di incontro alle domande dei cronisti su legge elettorale e mancato accordo con il Pd – ha chiarito che «la legge elettorale è la stessa del 2018 e anche allora favoriva le coalizioni, ma alla fine il risultato è stato a dir poco sorprendete e il Movimento 5 Stelle ha portato i risultati che ha portato. Se oggi fossi al posto dei rappresentanti del centrodestra non canterei vittoria troppo presto anche perché, seguendo il dibattito nazionale, vedo delle contraddizioni che a un elettore attento non possono sfuggire. Ad esempio, – ha fato presente il deputato – un elettore vota Salvini perché è contrario alle sanzioni alla Russia, ma Forza Italia è d’accordo, mentre la Meloni non si pronuncia. Voto Fratelli d’Italia perché vuole abolire il Reddito di cittadinanza, da due anni la Meloni “definisce metadone di Stato”, però dall’altro lato si trova Salvini e Berlusconi che non lo vogliono cancellare. E allora – si è chiesto Tucci – perché l’elettore della Meloni dovrebbe votarla se gli stessi suoi alleati dicono il contrario di quello che dice lei? Stessa cosa sullo scostamento di bilancio. Noi diciamo da marzo di fare un intervento sul caro bollette e sul caro energia, oggi lo dicono tutti, ma Conte passava per il “disturbatore” quando invece lo diceva lui. Oggi, ripeto, lo dicono tutti: Salvini dice che vuole fare lo scostamento di Bilancio, però la Meloni no, perché vuole tassare l’extragettito. E poi la Flat tax, Salvini la vuole, la Meloni dice che va bene solo in parte. Insomma, io dico di analizzare bene quello che dicono questi leader di partito e poi decidere per chi votare. Le loro sono promesse stile Cetto La Qualunque. Oggi non sono d’accordo su nulla. A chi è indeciso – ha chiuso Tucci – dico di valutare bene cosa dicono questi leader del centrodestra». [Continua in basso]

Prima di lui la risposta ai cronisti è giunta da parte di Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del Movimento, il quale ha detto a chiare lettere che il Movimento «ha voluto prendere le distanze da quella gestione del rinviare di continuo i problemi. Tutti applaudivano Draghi, ma a breve la gente non avrebbe potuto pagare le bollette e, dunque, ci siamo astenuti dalla fiducia. Poi è accaduto di tutto: il centrodestra ha cominciato a dire di tutto di più, mentre Letta anziché darci ragione ha detto che non si sarebbe alleato con il Movimento perché era astenuto. E il giorno dopo ha aperto a Fratoianni, che ha votato oltre cinquanta volte contro la fiducia, e in più ha aperto a Brunetta, Gelmini e Carfagna. A questo punto, noi non abbiamo capito quello che stava accadendo. Ma noi guardiamo ai temi dei cittadini, il resto non ci interessa. Siamo andati e andiamo orgogliosamente da soli in questa campagna elettorale perché – ha concluso il vicepresidente nazionale – con il Pd non vogliamo avere nulla a che fare». Presente all’incontro di stamane anche il candidato al Senato (collegio uninominale e proporzionale) del Movimento Giuseppe Fabio Auddino.

Dalla riapertura della Joppolo-Coccorino all’emendamento “Salva Provincia Vibo”. Poi il porto

Una veduta aerea del porto di Vibo Marina

Tornando alle ragioni alla base dalla ricandidatura di Tucci, quest’ultimo ha inteso subito chiarire che la decisione che lo ha portato a decidere per la scesa in campo per prima cosa «sono stati i risultati, di cui sono stato artefice per il territorio vibonese e non solo. Nel novembre 2018 – ha dunque riferito, tra l’altro, il deputato – mi sono attivato per la riapertura al traffico della strada Joppolo-Coccorino, interrotta a causa di una frana, per un importo complessivo di lavori di 5 milioni di euro. Operazione conclusa con esito positivo. Sono autore di un emendamento, poi, approvato, cosiddetto “Salva Comune” che destinerà 12 milioni al Comune di Vibo Valentia. Sono autore di un emendamento, poi approvato, cosiddetto “Salva Provincia Vibo” che consentirà all’Ente di rimettersi in piedi e dopo 8 anni la Provincia è stata messa nelle condizioni di approvare il bilancio. Così facendo potrà essere destinataria di trasferimenti statali, accendere mutui, programmare opere pubbliche». Detto questo, Tucci ha ricordato di essersi attivato anche «per salvare un finanziamento, che sarebbe andato perso, di 18 milioni per il potenziamento del porto di Vibo Marina. Sullo stesso porto ho presentato un emendamento per l’allestimento di un sistema sottomarino per la creazione di energia, per un valore di 80 milioni di euro. Ho contribuito alla riapertura della biglietteria della stazione di Vibo-Pizzo e ho chiesto l’istituzione, poi accordata, delle fermate dei treni veloci, da Italo al Frecciarossa. Da qui, la decisione da parte di Ferrovie dello Stato di investire sull’hub ferroviario con il restyling e l’ammodernamento della stazione. Ho promosso diversi tour tematici in giro per la Calabria, durati mesi, per spiegare le misure più importanti del Movimento 5 stelle, dal reddito di cittadinanza al Superbonus, passando per il decreto dignità. Ho compiuto un tour di “ascolto” sui problemi degli Lsu. Sono autore di sette emendamenti approvati per la stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili e di Pubblica utilità. Provvedimenti che hanno interessato circa 20.000 precari storici in tutto il Sud Italia».