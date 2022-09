Elezioni politiche 2022, gli exit poll e i primi risultati – LIVE

Seggi chiusi alle ore 23. Quasi 51 milioni gli italiani chiamati alle urne per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Del corpo elettorale fanno parte 2.682.094 maggiorenni che per la prima volta, dopo la recente modifica dell’articolo 58 della Costituzione, potranno votare non solo per la Camera, ma anche per eleggere il Senato. In seguito alla riforma, verranno eletti 400 deputati (prima erano 630) e 200 senatori (prima erano 315). In Calabria, quindi verranno eletti 19 parlamentari (13 deputati e 6 senatori) a fronte dei 30 uscenti.

L'affluenza cala ovunque in Italia rispetto alla scorsa tornata elettorale del 2018 e la Calabria è tra le regioni con le percentuali più basse.

Ore 00.10 – Le prime proiezioni

Poco dopo la mezzanotte arrivano le prime proiezioni, basate su dati reali, che riguardano il Senato. Il campione di riferimento è del 5%.

Ore 23.05 – Gli exit poll

Chiusi i seggi, quando ancora devono iniziare le operazioni di spoglio delle schede elettorali, ecco i primi exit poll di Opinio-Rai.



Fratelli d’Italia si posiziona primo partito al 22-26%. Seguono: Partito democratico 17-21%; Movimento 5 stelle 13,5-17,5%; Lega 8,5-12,5%; Terzo polo (Italia viva – Azione) 6,5-8,5%; Forza Italia 6-8%. E ancora: Alleanza Verdi e Sinistra 3-5%; +Europa 2,5-4,5%; Italexit per l’Italia 0,5-2,5%; Noi Moderati-Udc 0,5-2,5%; Impegno Civico-Centro democratico 0,5-2%; Unione popolare con de Magistris 0-1,5%.



Verso mezzanotte arriveranno le prime proiezioni Opinio Italia che riguardano l’elezione del Senato, le cui schede saranno scrutinate per prime. Per la Camera bisognerà invece attendere le 2 di notte circa.