Zungri, si dimette consigliere comunale: entra il secondo dei non eletti

Nei giorni scorsi cambio all’interno del Consiglio comunale di Zungri. Il consigliere di minoranza Luciano Fiamingo ha infatti rassegnato le sue dimissioni. Fiamingo era entrato in Consiglio nel settembre del 2020 e cioè poco più di un anno dopo le elezioni amministrative del maggio 2019, vinte dall’attuale sindaco Francesco Galati. L’ingresso di Fiamingo era avvenuto in seguito alle dimissioni del consigliere Annunciato Mazzitelli. Il Consiglio comunale ha preso atto dell’addio di Fiamingo e ha proceduto alla sua surroga con il primo successivo dei non eletti (secondo dei non eletti) della lista “Volare alto”, ossia Elisabetta Purita. Quest’ultima ha accettato l’incarico ed è ora a tutti gli effetti consigliere comunale di minoranza.

LEGGI ANCHE: Zungri, grazie ai fondi del raduno di cavalli donato alla scuola materiale didattico

I qanat di Zungri: l’ingegneria araba per il trasporto dell’acqua