Rombiolo, nuovo segretario comunale in forma associata con Maierato e San Calogero

E’ Stefania Bondini il nuovo segretario generale del Comune di Rombiolo. La nomina avviene dopo l’approvazione, a fine dicembre, dello schema di convenzione per la gestione in forma associata dell’Ufficio tra i Comuni di Rombiolo, Maierato e San Calogero, ufficialmente in vigore dal 31 gennaio di quest’anno. Il decreto di nomina porta la firma del sindaco Domenico Petrolo ed è stato trasmesso, oltre che alla Prefettura, anche ai primi cittadini di Maierato e San Calogero.

