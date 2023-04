Tropea, Piserà smentisce il comunicato stampa del Comune: «Non condivido scelte e strategie dell’esecutivo»

Non deve aver funzionato per il meglio giovedì scorso la comunicazione istituzionale di Tropea affidata dal Comune alla “Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying”. Nel comunicato stampa n. 66 inviato dalla Montesanto sas a tutti gli organi di informazione il 30 marzo scorso (dal titolo “Tropea non è destinazione per tutti i gusti”) si legge infatti – a proposito dell’ultimo Consiglio comunale in cui è stato discusso il diniego del sindaco ad un giostraio per l’area del parcheggio nei pressi dell’Isola – che sull’argomento è intervenuto il consigliere comunale Antonio Piserà. Il consigliere di opposizione “nelle sue considerazioni – si legge nel comunicato stampa pubblicato anche nella pagina Fb del Comune – auspicando la redazione di un regolamento comunale ad hoc sugli spettacoli viaggianti, ha dichiarato di condividere gli indirizzi strategici e le scelte adottate dall’Esecutivo”. (Fonte: Comune di Tropea – Comunicazione Istituzionale/Strategica,Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying). [Continua in basso]

Antonio Piserà

Quindi, stando a tale comunicato stampa, il consigliere comunale di minoranza Antonio Piserà avrebbe dichiarato di “condividere gli indirizzi strategici e le scelte adottate dall’Esecutivo”. E questa sarebbe di certo una notizia, perché un consigliere comunale di opposizione che condivide gli “indirizzi strategici e le scelte dell’esecutivo comunale” (nel caso di specie della giunta guidata dal sindaco Giovanni Macrì) è indubbiamente una notizia in qualunque parte d’Italia. A Tropea accade però che siamo “costretti” a dare un’altra notizia. A distanza di meno di due ore dal comunicato stampa inviato dalla Montesanto Comunicazione, infatti, sulla bacheca Facebook del consigliere comunale Antonio Piserà è dato leggere: “Nell’ultimo consiglio comunale, nella qualità di consigliere comunale, ho invitato il sindaco a proporre un regolamento per gli spettacoli viaggianti, al fine di garantire parametri oggettivi sulla valutazione delle richieste. Ho accolto positivamente la disponibilità del sindaco alla mia proposta, ma devo fermamente smentire quanto riportato nel comunicato pubblicato sulla pagina fb del Comune nella parte che recita: “ha dichiarato di condividere gli indirizzi strategici e le scelte adottate dall’Esecutivo”, non condivido gli indirizzi strategici e le scelte adottate dall’esecutivo”.

Il consigliere comunale Piserà – contrariamente a quanto si legge nel comunicato stampa del Comune di Tropea inviato dalla Montesanto Comunicazione – ha dunque fatto sapere di non condividere le scelte dell’esecutivo Macrì e tanto meno i suoi indirizzi strategici. In attesa, quindi, dell’invio da parte della “Montesanto Comunicazioni” di un nuovo comunicato stampa che prenda atto di tale smentita (comunicato ad oggi non pervenuto), ricordiamo che il Comune di Tropea con determina n.383 del 3 agosto 2022 ha assunto l’impegno contabile di 18.300,00 euro da corrispondere all’agenzia di comunicazione “Montesanto sas di Lenin Montesanto” (con sede a Corigliano-Rossano), per il periodo che va dal 10 agosto 2022 al 9 agosto 2023, per la comunicazione istituzionale e l’affidamento del “servizio di comunicazione turistica e marketing per valorizzare al meglio il territorio tropeano”. In parole povere: il Comune paga e l’agenzia di comunicazione “inonda” quasi giornalmente le redazioni dei giornali di mezza Italia con comunicati stampa nei quali tutto appare necessariamente bello e meraviglioso, turisticamente attraente e gli amministratori comunali sono tutti bravissimi. Talmente bravi da convincere (chi l’avrebbe mai detto…) persino i consiglieri comunali di opposizione in ordine alla bontà delle politiche intraprese da sindaco e assessori. Peccato però che, almeno questa volta ed almeno a Tropea, non sia andata così.

