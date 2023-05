Comunali a Parghelia, il candidato Vasinton lancia la sfida a Landro: «Così conquisterò il Municipio»

Daniele Vasinton

Si scaldano i motori per l’avvio dei comizi elettorali a Parghelia e il candidato a sindaco della lista n. 2 “Guardare al futuro”, Daniele Vasinton, che per la prima volta scende in campo con una lista tutta sua, anticipa alcuni degli argomenti sui quali sfiderà il rivale e attuale sindaco Antonio Landro. Lavori pubblici, depurazione, decoro ambientale, turismo e servizi sono i temi “caldi” su cui Vasinton e la sua squadra promettono di dare battaglia. «Ho deciso di candidarmi per amore del mio paese e per dare un’alternativa seria a Parghelia, motivo per il quale la mia lista è composta da professionisti già impiegati anche alla Provincia di Vibo Valentia. La qualità è l’unico criterio – sottolinea Vasinton – che abbiamo preso in considerazione per la nostra idea di sviluppo di un paese a forte vocazione turistica che necessita di avere una marcia in più».



L’accesso alla spiaggia di Michelino e tutta quell’area, incluso il depuratore, è uno dei cardini della campagna elettorale. «Vogliamo riqualificare una delle dieci spiagge più belle d’Italia – ha evidenziato Vasinton -, rinomata anche su testate giornalistiche importati come “il Sole 24 Ore” o il “New York Times” e che è stata molto trascurata in questi anni. Intendiamo lavorare sulla scalinata esistente, intervenendo sulla pavimentazione e l’illuminazione nuova, la cura del verde e la riqualificazione del piccolo belvedere abbandonato a sé stesso». La costruzione di nuovi parcheggi appare fondamentale: «Non abbiamo un’area dedicata. Tant’è vero che nei mesi estivi si creano disagi all’interno del paese, con i turisti costretti a sostare nella zona della stazione ferroviaria, creando disagio ai residenti. Costruire un parcheggio sfruttando alcuni terreni non edificabili di località Michelino è dunque prioritario. Questo ovviamente andrebbe a beneficio anche dell’accesso pedonale che da lì porta al paese. Abbiamo un programma vasto, ampio circa il doppio della lista avversaria che, a nostro giudizio, sembra essere più un resoconto delle cose fatte in questi anni ma che a ben vedere, togliendo il recente finanziamento del deputato Mangialavori sull’impianto sportivo e i fondi Pnrr, non ha nulla in termini di opere». Rimanendo su località Michelino, Vasinton sposta l’attenzione su depurazione e ambiente: «Non è un bel vedere, scendendo in spiaggia, quel depuratore sotto gli occhi di tutti e non credo che la soluzione migliore sia quella di rafforzarlo con una vasca in più. Su questo, con Giuseppe De Seta, che è un tecnico della Provincia proprio nel settore ambiente, abbiamo individuato una zona dove poter spostare questo scempio. Collocandolo nei pressi del burrone, circa 600 metri a sinistra della strada che conduce a Michelino – ha precisato Vasinton -, il depuratore non sarebbe più visibile ai tanti turisti. Fatto questo, l’area si potrebbe riqualificare con una pavimentazione ed un impianto d’illuminazione che inizi dalla discesa del centro abitato. Assieme alla cura del verde si andrebbe a riqualificare la zona del belvedere abbandonato e completamente al buio». [Continua in basso]

Le condizioni in cui versa la Sp n. 19 tra Parghelia e Zaccanopoli

Sulla strada provinciale n. 19, franata e chiusa da vent’anni, che dirotta tutto il traffico su Fitili, Vasinton fa alcune precisazioni: «Nessuno si era mai mosso in tutti questi anni per riaprire la strada. In seguito ad una riunione in Provincia, quando ero consigliere provinciale, è partito l’iter burocratico con in testa il sindaco di Parghelia che, beneficiario di un finanziamento, aveva dichiarato di presentare il progetto entro giugno 2020. Per quello stesso anno la Provincia ha messo a bilancio 250mila euro, stessa somma anche per l’anno successivo. Centomila euro li avrebbe impiegati il Comune di Parghelia e altri fondi si sarebbero dovuti aggiungere in bilancio sulla terza annualità. Bene, finché sono rimasto alla Provincia – ha rimarcato Vasinton -, del progetto in questione non si è vista neppure l’ombra». Il guanto di sfida contro Landro pare dunque lanciato e per quanto riguarda i progetti che Vasinton si riserva di realizzare, al centro della questione c’è lo spopolamento giovanile del paese. «Essendo Parghelia una realtà fortemente popolata da anziani, è nostra intenzione creare qualche circolo ricreativo, sfruttando magari alcuni locali non utilizzati del primo piano della scuola materna, dove sono collocati oggi il museo civico e la sala consiliare».

