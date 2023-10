Elezioni: Sinistra italiana e Verdi rivendicano la partecipazione al tavolo delle trattative

Fortunato Petrolo del coordinamento provinciale di Sinistra Italiana interviene in merito alle prossime amministrative. «Con l ‘imminente avvio della campagna elettorale per l’elezione del sindaco della città di Vibo Valentia, sinistra Italiana e Verdi rivendicano la partecipazione al tavolo delle trattative per la composizione della coalizione di centro sinistra e la scelta del sindaco. Ritengono, indispensabile, che al tavolo siano presenti tutte le forze progressiste e/o movimenti che operano nella città. Non dobbiamo e non possiamo disperdere nessuna forza che abbia la volontà di dare un contributo attivo alla realizzazione di una vera alternativa progressista allo strapotere della destra a Vibo Valentia. in questo momento – prosegue Fortunato Petrolo – non servono i distinguo, serve una forte coesione di tutte le forze per la costruzione di una proposta e un progetto politico che possa essere alternativo alla destra a Vibo Valentia e nel paese. L’alleanza Verdi e Sinistra Italiana sono parte integrante della coalizione del centro sinistra e rivendicano, a pieno titolo, la partecipazione al tavolo della coalizione delle forze progressiste per dare un contributo – conclude la nota a firma di Petrolo – alla realizzazione di un governo che affronti e risolva le grandi problematiche esistenti nella città di Vibo Valentia».

