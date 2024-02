L’Udc cresce nel Vibonese: aderisce al partito Nicoletta Covalea

Cresce ancora l’area di centro. L’Udc, tramite il coordinatore provinciale Salvatore Bulzomì, comunica l’entrata nel partito di Nicoletta Covalea, presidente del consiglio del Comune di San Gregorio, nominata anche coordinatrice cittadina. «Porterà nuova linfa al partito – evidenziano i membri aggiungendo – Nicoletta è una persona ricca di entusiasmo e con tanta voglia di dare un fattivo contributo per lo sviluppo del comprensorio». Sul nuovo percorso politico, Covalea evidenzia: «Aderisco all’Udc convintamente, sicura che avrò la possibilità di dare il mio modesto contribuito per la crescita del territorio». Poi rimarca: «Grazie al progetto politico messo in piedi da tutta l’area di centro, ricca di persone per bene e con grande esperienza politica alle spalle, sapremo dare le giuste risposte a un territorio in ginocchio dal punto di vista sociale, culturale ed economico. Sono davvero onorata di ricoprire tale incarico pieno di responsabilità, accetto la sfida conscia di tutte le difficoltà del caso ma sono allo stesso tempo certa che non mancherà il mio impegno per perseguire ogni azione propositiva per il bene della collettività. Ringrazio il segretario provinciale Salvatore Bulzomi per la fiducia accordatami e tutti gli iscritti, amici e simpatizzanti del partito che mi hanno accolto con grande rispetto e grande entusiasmo». Infine il breve commento del coordinatore provinciale Udc, Bulzomì: «Sono sicuro che sarà in grado di dare un importante contributo al nostro partito ed al territorio, le auguro buon lavoro».

