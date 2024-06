La vittoria di Stasi e Lucano e la ripartenza della sinistra in Calabria: focus a Dentro la notizia

Come cambia la sinistra in Calabria dopo le elezioni? Corigliano Rossano sceglie ancora Flavio Stasi come sindaco, mentre Riace celebra la doppia vittoria di Mimmo Lucano, che trionfa alle Europee e torna ad amministrare il comune della Locride. All’indomani degli scrutini che hanno consegnato loro la vittoria, Stasi e Lucano saranno i due ospiti – in collegamento – della puntata odierna di Dentro la Notizia, per commentare il risultato di queste elezioni e parlare dei progetti per il prossimo futuro. In studio il conduttore Pier Paolo Cambareri e il direttore di LaC News24 Alessandro Russo. Appuntamento alle 14. 30 su LaC Tv.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24. it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.