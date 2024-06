Ricadi, l’opposizione contro la nomina dell’ex dirigente comunale Calzona a direttore dei sei musei del territorio

Pasquale Mobrici

Sulla recente nomina ad interim di Vincenzo Calzona, ex dipendente comunale, quale direttore dei sei musei presenti sul territorio di Ricadi arriva immediata la reazione dai banchi dell’opposizione. «Che Vincenzo Calzona ex, si fa per dire, dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Ricadi per oltre 30 anni garantisca la continuità della gestione dei musei è, purtroppo, una triste verità». Questo è quanto commenta a caldo lo stesso capogruppo di minoranza Pasquale Mobrici di “Uniti per Ricadi”. «Purtroppo – prosegue – perché la gestione dei musei da parte di Calzona non ha mai brillato per risultati, anzi. A fronte di investimenti per milioni di euro per le strutture che ospitano i cosiddetti musei, di fatto, non abbiamo mai venduto un solo biglietto di ingresso. Solo per fare un esempio, le grotte di Zungri nel 2022 hanno toccato 30mila visitatori. Considerato che Ricadi è il Comune con il più alto numero di presenze turistiche della regione Calabria, ci chiedevamo quante presenze siano state effettivamente registrate ai famosi Musei di Vincenzo Calzona». Per il capogruppo Mobrici, inoltre, «la gestione non brilla certo per trasparenza».

La questione divenuta “spinosa” tra maggioranza ed opposizione, risale al 28 aprile di quest’anno:«In tale data – ha specificato Mobrici -, abbiamo rivolto un’interrogazione al sindaco ed al responsabile dell’Area economica e finanziaria, ma ancora non abbiamo ricevuto risposta». Il “succo” della richiesta protocollata contiene la richiesta relativa al «costo complessivo e di ciascun museo dal settembre 2020 ad oggi, specificando le singole voci di costo, manutenzione, arredi, personale, pranzi, cene, buffet e rinfreschi, dolci e salati, nulla escluso ecc; il numero complessivo di presenze registrato in tutta la rete dei musei Mu.Ri e le presenze per ciascun museo, specificando i periodi, dal settembre 2020 ad oggi». In fine, «il numero di entrate complessive ed il ricavato dal ticket d’ingresso oltre al dettaglio ticket per ciascun museo». Il gruppo “Uniti per Ricadi” non si meraviglia «della mancata risposta da parte del sindaco, che non ha mai risposto ad alcuna interrogazione, infischiandosene degli obblighi previsti dal Testo unico entro locali e dallo Statuto comunale. Ci meraviglia invece il silenzio del responsabile dell’Area economica finanziaria, al quale rinnoviamo l’invito a fornire le informazioni richieste con posta certificata il 28 aprile».

Tornando invece alla continuità garantita dall’architetto Vincenzo Calzona, «proprio in questi giorni di grande interessamento per i Musei, si stanno svolgendo le prove del Concorso per assumere il suo successore. Secondo le malelingue, ma noi non vogliamo crederci – conclude il gruppo -, anche in questo ambito verrà garantita purtroppo la sua continuità».