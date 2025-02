Zungri, Antonio Fiamingo eletto coordinatore comunale di Fratelli d’Italia: «Finalmente abbiamo il circolo cittadino»

Si è svolto ieri a Zungri il congresso comunale di Fratelli d’Italia, che ha sancito la nascita del Circolo cittadino e ha eletto Antonio Fiamingo coordinatore comunale. All’assemblea, presieduta dal dirigente provinciale Fabio Cotroneo, ha partecipato il presidente provinciale del partito Pasquale La Gamba che ha aperto i lavori dell’assemblea ripercorrendo i momenti essenziali della storia di Fratelli d’Italia, rimarcando i risultati del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, soprattutto in campo internazionale. La Gamba ha sottolineato come «Giorgia Meloni abbia saputo riportare l’Italia al centro dello scacchiere internazionale, quando solo pochi anni fa le uniche voci ascoltate erano quelle dei francesi e dei tedeschi. Oggi non è più così, l’Italia è l’interlocutore più accreditato sia in Europa sia negli Stati Uniti e nel mondo. Nonostante si ripeta ancora una volta un cliché già visto innumerevoli volte ai tempi di Berlusconi, quando una sinistra senza argomenti viene immancabilmente soccorsa da quella parte politicizzata della magistratura che pretende di sostituirsi al Parlamento e di imporre la propria volontà al popolo italiano. Un copione già visto, il nostro partito e tutto il centrodestra andranno avanti con le riforme e continueremo a cambiare il Paese».



Antonio Fiamingo, già dirigente provinciale del partito, è stato eletto per acclamazione alla guida del Circolo di Zungri: «Sono felice che finalmente si sia costituito il Circolo di Fratelli d’Italia a Zungri, questo è un modo serio di fare politica. Del resto l’assenza dei partiti sul territorio è un male, perchè nei circoli si discute, ci si confronta, si socializza, si condividono esperienze, si stringono legami, si maturano visioni. Nei circoli i giovani scoprono la passione per la politica e dai circoli possono nascere i leader di domani, e Dio solo sa quanto bisogno ha la nostra terra di leader capaci, forti, e che abbiano a cuore il bene del popolo». Anche perchè, continua il nuovo coordinatore in una nota, «Zungri ha una forte tradizione di centrodestra, da decenni i partiti di centrodestra sono i più votati, alle ultime europee FdI ha ricevuto il 26% dei consensi, è il primo partito nel Comune. Eppure mancava un riferimento ufficiale sul territorio, oggi abbiamo colmato questa lacuna». Secondo Antonio Fiamingo «Fratelli d’Italia a Zungri crescerà ancora, nei numeri e nella qualità della partecipazione. Siamo una comunità forte e coesa intorno ai propri valori, alla propria identità storica, culturale e politica, e ci ritroviamo pienamente nel pensiero e nell’operato di Giorgia Meloni, una leader straordinaria, che è riuscita a restituirci l’orgoglio e il prestigio di essere italiani».