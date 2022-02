Covid l’elenco degli hub vibonesi dove vaccinarsi senza prenotazione

La Regione Calabria continua a puntare sulla campagna vaccinazione. Come fortemente voluto dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, tutti i punti vaccinali distribuiti sul territorio sono in modalità “open”: è possibile, quindi, accedere senza necessità di prenotazione per agevolare il più possibile la vaccinazione anti Covid-19, sia prima che seconda o terza dose, per la fascia 5-11 anni e quella dai 12 e fino agli over 90 anni.

Le vaccinazioni a domicilio

C’è solo qualche eccezione in alcuni hub dove si rende necessario mantenere la prenotazione per garantire un’efficiente organizzazione. Contestualmente – riferisce una nota della Protezione civile- proseguono anche a pieno ritmo le vaccinazioni domiciliari per tutti coloro le cui condizioni fisiche non consentono di raggiungere i centri vaccinali. Per accedere alla vaccinazione è necessario scaricare una modulistica presente sul sito rcovid19.it.

Le vaccinazioni in provincia di Vibo

Nell’ultimo bollettino diramato dall’Asp, con data 12 febbraio, le dosi somministrate sono state 589. L’11 febbraio, 492. 31 gli ultimi contagi registrati nel Vibonese mentre le persone attualmente positive sono 12.313, in isolamento 12.295 e pazienti ricoverati in reparto 18.

L’elenco degli hub nel Vibonese

Provincia di Vibo Valentia

Filadelfia – Palabarone

Mercoledì, venerdì e domenica . Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

. Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati. Giovedì. Dalle ore 14 alle ore 2. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati.

Nicotera – Poliambulatorio

Lunedì. Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati. Sabato e domenica. Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Pizzo – Centro aggregazionale sociale

Martedì e giovedì. Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Ricadi – Palazzetto dello Sport

Martedì, mercoledì e venerdì . Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

. Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati. Martedì. Dalle ore 14 alle ore 20. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati.

Serra San Bruno – Palazzetto dello Sport

Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato. Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati. Martedì e giovedì. Dalle ore 14 alle ore 20. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati

Vibo Valentia

Vibo Center

Da lunedì a domenica. Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.