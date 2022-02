Sindrome del long covid: a Vibo Valentia una giornata di consulenze gratuite

Il centro polispecialistico Vigi ha organizzato un open day il 16 febbraio per monitorare lo stato di salute di chi presenta ancora qualche strascico dopo il virus e per trovare le strategie terapeutiche più adatte

di Rossella Galati



Sindrome del Long Covid, come tenerla sotto controllo? Il centro polispecialistico Vigi di Vibo Valentia ha organizzato per il 16 febbraio un open day offrendo la possibilità ai cittadini di usufruire di una consulenza gratuita da parte dello specialista Giuseppe Rosano per monitorare lo stato di salute e trovare le strategie terapeutiche più adatte per stare meglio.



Nello specifico si tratta di quell’insieme di disturbi e manifestazioni cliniche che persistono dopo l’infezione da Sars Cov 2, rappresentando un continuum della malattia. Nonostante si sia guariti dal virus o si abbia avuto un’infezione asintomatica, stanchezza estrema, difficoltà respiratorie, nebbia cognitiva, palpitazioni e dolori toracici, come tanti altri sintomi continuano ad essere presenti. La diagnosi di long covid può essere effettuata tramite esami ad hoc e valutazione clinica permettendo quindi un approccio terapeutico mirato rispetto ai sintomi.