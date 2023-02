Tumori e prevenzione, all’Alberghiero di Vibo confronto con gli studenti

Relazioneranno medici esperti in malattie oncologiche. Appuntamento domani

Domani, sabato 25, a partire dalle ore 8.30, nella sede dell’Ipseoa “E. Gagliardi” ci sarà un incontro con al centro le malattie oncologiche. L’iniziativa è stata promossa dal Lions Club Vibo Valentia (Distretto 108 Ya) e rientra nell’ambito del “Progetto Martina”. Ai saluti iniziali della dirigente scolastica Eleonora Rombolà e del presidente del Lions club di Vibo Fabio Scarcella, sono previste le relazioni di diversi medici esperti in malattie oncologiche. Infatti interverranno Nicola Fusca (responsabile del service), Domenico Consoli (chairmen), Giuseppe Proto e Luigi Anastasio. Lo scopo di questo progetto è quello di sensibilizzare gli studenti verso la prevenzione. Il messaggio è di carattere pedagogico: la lotta ai tumori inizia nella scuola attraverso la prevenzione trasferendo ai giovani e ai genitori le necessarie conoscenze per evitare alcuni tumori o per diagnosticare precocemente la loro presenza.

