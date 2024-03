Vibo, la prevenzione e cura del tumore al colon-retto al centro di un convegno medico-scientifico

Bilancio positivo per il convegno medico-scientifico promosso dalla Casa di cura “Villa dei Gerani” di Vibo Valentia sul tema della chirurgia oncologica del colon retto. L’iniziativa, che ha vantato la presenza di eminenti studiosi ed esperti del settore, ha preso il via dall’esaltante traguardo raggiunto dal primario Vincenzo James Greco che, con la sua équipe, ha superato recentemente la quota di 1000 interventi di chirurgia laparoscopica colorettale. L’appuntamento, ospitato nelle sale dello storico complesso Valentianum, è stato moderato dal giornalista Francesco Prestia e dal professore Agostino Scozzarro. Hanno apportato contributi il professore Antonino De Lorenzo, direttore della Scuola di specializzazione in Scienze dell’alimentazione presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, l’ex viceministro della sanità Pierpaolo Sileri, attuale direttore dell’Unità di chirurgia al San Raffaele di Milano e il dottor Gianfranco Filippelli, nominato da Occhiuto come coordinatore della rete oncologica regionale. Ai saluti istituzionali dalla deputata Simona Loizzo, del sindaco Maria Limardo, di Giovanni Milito della Società italiana chirurgia colorettale, hanno fatto seguito gli interventi del presidente dell’Ordine dei medici Antonio Maglia, di Carlo Talarico dell’Associazione calabrese scienze chirurgiche e del commissario dell’Asp di Vibo Antonio Battistini. In occasione del convegno è stata consegnata da parte del titolare della clinica Antonino La Gamba una targa celebrativa al professore Greco.

