Covid 19: a Cessaniti il sindaco chiude la scuola per un’altra settimana

Il sindaco di Cessaniti Francesco Mazzeo ha deciso, in accordo con la dirigenza scolastica, che, dal 6 al 10 dicembre prossimo, tutta la scuola secondaria continuerà con la didattica a distanza, per via del diffondersi del contagio da Covid 19. «Sospendere le attività didattiche in presenza – dichiara il primo cittadino – non è mai una scelta da assumere con leggerezza, ma, purtroppo, la situazione di grande incertezza impone scelte serie a tutela della salute di tutti, soprattutto quella dei nostri figli».



Nei giorni scorsi -lo ricordiamo – era stato il capo dell’amministrazione, con propria ordinanza, a decidere di chiudere la scuola media a causa Covid dopo la positività di alcuni studenti. Il provvedimento era stato assunto dopo un confronto con le istituzioni sanitarie e quelle scolastiche: nel drive in dello scorso 26 novembre, organizzato in sinergia con il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Vibo, dai circa 70 tamponi antigenici processati, era emersa la positività di 6 ragazzi frequentanti la scuola secondaria di I grado di Cessaniti. La didattica a distanza sarebbe dovuta durare fino alla giornata di ieri, 3 dicembre. Ma, come scritto, verrà prolungata fino al 10 dicembre prossimo.