Visite specialistiche, l’Asp taglia i tempi e dà più ore agli ambulatori del Vibonese: ecco tutti i settori

La scelta, considerata «necessaria e non più differibile», in attesa del via libera della Regione. Sotto accusa le infinite attese, i limiti strutturali dello “Jazzolino” e un territorio che non consente un’agevole fruibilità dei servizi

La sede dell’Asp di Vibo Valentia

Concesse più ore per le visite ambulatoriali. Obiettivo dichiarato: garantire e migliorare i servizi nell’intero Vibonese. Evitando così (almeno si spera) che gli ospedali diventino, sempre e comunque, il centro di qualsiasi forma di assistenza medica. Ma – come si leggerà più avanti – anche altri sono i problemi che si vogliono risolvere davanti a una sanità pubblica sempre più in affanno. L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha, dunque, deciso di incrementare l’orario di lavoro agli specialisti ambulatoriali, già titolari di incarico a tempo indeterminato, che prestano servizio nei diversi ambulatori presenti nel territorio provinciale. La decisione è stata adottata – tramite l’approvazione di apposita delibera – dal commissario straordinario della stessa Azienda sanitaria vibonese Giuseppe Giuliano, il quale, a sua volta, ha fatto propria la proposta giunta sul tavolo del suo ufficio da parte del direttore del Distretto sanitario unico Raffaele Bava e del responsabile del procedimento Gabriele Chiera. La delibera del massimo responsabile della sanità vibonese deve, tuttavia, attendere necessariamente l’autorizzazione da parte della Regione Calabria. Solo dopo potrà diventare pienamente esecutiva. [Continua in basso]

Ecco le branche mediche dove si è intervenuti

L’Azienda sanitaria provinciale ha, quindi, stabilito di aumentare le ore di specialistica ambulatoriale a 14 branche mediche per un totale di 231 ore complessive. Ecco settore sanitario e il corrispettivo aumento delle ore: Allergologia (2); Anestesia (38); Cardiologia (42); Dermatologia (18); Diabetologia (21); Gastroenterologia (3); Neurologia (16); Medicina del lavoro (8); Geriatria (38); Oculistica (15); Ortopedia (5); Ostetricia e Ginecologia (6); Otorinolaringoiatria (15); Radiologia (4). Totale ore 231.

Sotto accusa i tempi di attesa e i limiti strutturali dello “Jazzolino”

L’ospedale “Jazzolino”

Il completamento dell’orario della specialistica ambulatoriale è stato condiviso e concordato con il Comitato zonale per la specialistica ambulatoriale dell’Azienda sanitaria, che ha definito le branche specialistiche ambulatoriali che «hanno carenza di ore dedicate». Quindi, sono stati valutati i tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. E la conclusione è stata che «necessitano – scrivono testualmente Bava e Chiera – di un completamento totale e/o di un incremento parziale del monte ore». I due hanno, pertanto, sottolineato che è «necessario e non più differibile» il completamento delle ore di specialistica ambulatoriale per garantire la continuità assistenziale «al fine di delocalizzare le prestazioni sanitarie ambulatoriali dall’ospedale all’assistenza territoriale», considerando in merito anche il fatto che «lo stato di necessità qualifica come essenziale l’incremento del monte ore disponibile di specialistica ambulatoriale per garantire l’assistenza territoriale anche in considerazione dei limiti strutturali dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia». [Continua in basso]