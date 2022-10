Operatori socio-sanitari: l’Asp di Vibo firma per consentire il tirocinio formativo

Verranno a fare il tirocinio formativo nelle strutture ospedaliere del Vibonese dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia i nuovi operatori socio-sanitari (il numero tuttavia non è staro ancora reso noto) che avranno terminato il corso di formazione professionale avviato, a suo tempo, dall’agenzia formativa “Associazione Stg”, con sede a Longobardi, in provincia di Cosenza. Il commissario straordinario dell’Asp Giuseppe Giuliano ha, infatti, approvato la delibera che, di fatto, recepisce è dà il via libera alla convenzione stipulata dal management dell’Azienda di via dante Alighieri con l’agenzia formativa “Associazione Stg”, accreditata per la formazione professionale profilo di “operatore socio-sanitario Oss”, autorizzata dalla Regione Calabria, per l’avviamento alle professioni per attività di tirocinio formativo per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario.



La suddetta convenzione ha la durata per tutto il periodo del percorso formativo, a decorrere dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile previo accordo specifico sottoscritto da entrambi le parti. Il parere favorevole dell’Asp vibonese è giunto anche perché il progetto formativo, proposto dall’agenzia formativa di Longobardi, risulta «coerente – è scritto nella delibera – con le finalità istituzionali di questa Asp», considerato anche il fatto che «il rapporto con i tirocinanti ha natura formativa e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro, né comporta per l’Azienda alcun onere finanziario, essendo previsto peraltro che la copertura assicurativa sia a carico dell’ente della formazione». L’attività di tirocinio, infine, ha una durata di 550 ore così suddivise: 150 ore per i servizi sociali, 100 ore per i servizi socio-sanitari, 200 ore per i servizi sanitari e 100 di esercitazione.