Vibo, il 31 marzo una marcia per rivendicare il diritto alla salute

Unirsi, scendere in piazza per rivendicare un diritto sacrosanto: quello alla salute, sancito anche dalla Carta costituzionale. È l’idea partita dal sodalizio Cittadinanzattiva aps Vibo Valentia e che mira a coinvolgere i cittadini dell’intera provincia. Si punta a mettere in atto un flash mob ogni ultimo venerdì del mese, si parte il 31 marzo. L’appuntamento è alle ore 10 davanti alla sede dell’Asp di Vibo Valentia. Alle 10,30 l’inizio della manifestazione: flash mob davanti agli uffici Asp, poi una marcia che toccherà alcuni dei punti principali della città: il Comune, la Prefettura, il Tribunale e si chiude infine davanti all’ospedale Jazzolino. Dagli organizzatori l’invito a partecipare numerosi: «Vi chiediamo di garantire la vostra presenza a questa manifestazione, anche perché il segnale che dobbiamo lanciare deve essere forte: non siamo più disposti a tollerare questo stato di cose».

LEGGI ANCHE: Dal caos ticket ai servizi sanitari carenti, Cittadinanzattiva Vibo: «Utenti allo sbando»

Incontro all’Asp sulla sanità vibonese, il Comitato “San Bruno”: «Tanti risultati ma nulla sulla casa di comunità»