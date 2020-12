Caos tamponi a Vibo, il sindaco: «Da domani attiva una postazione a Piscopio»

Dopo i disagi vissuti questa mattina Maria Limardo spiega: «La situazione è tornata alla normalità e sono 600 i test eseguiti». Lo screening ora si trasferisce nella Zona rossa

Si dice “preoccupata” per la situazione che si è ingenerata a Piscopio, dichiarata “Zona rossa” con ordinanza del presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo. Una situazione aggravata dal caos che si è registrato questa mattina alla postazione per i tamponi allestita dall’Asp nei pressi del palazzetto dello sport di viale della Pace a Vibo. I disagi, stando a quanto riferisce lo stesso sindaco, si sono attenuati nel pomeriggio di oggi ma, in ogni caso, è stato deciso di effettuare i tamponi direttamente nella frazione a partire da domani. [Continua]

Questo il messaggio del primo cittadino: «Sono preoccupata per la situazione di Piscopio che seguo direttamente e da vicino portando le vostre istanze all’Asp. Dopo la confusione di stamattina la situazione si è normalizzata. I disagi di stamattina sono stati purtroppo determinati dal gran numero di persone che, legittimamente preoccupate ma tuttavia in eccesso rispetto ai numeri programmati, si sono autonomamente recate al drive-in nei pressi del Palazzetto dello sport così intasando la postazione. In ogni caso nel pomeriggio abbiamo fatto in modo che fosse recuperato tutto l’arretrato della mattina».

Finora, spiega il sindaco, «sono stati effettuati circa 600 tamponi. Vogliamo però fare sentire ancora di più la nostra vicinanza ai piscopisani. A partire dalle ore 9 di domani mattina e nei giorni a seguire fino a quando sarà necessario, lo screening della popolazione – quale segno di maggiore attenzione – proseguirà direttamente a Piscopio in piazza San Michele davanti alla chiesa. Le priorità saranno stabilite dall’Asp che provvederà a contattare direttamente gli interessati scaglionandoli in più giorni. Vi chiediamo la massima collaborazione per consentire il migliore espletamento possibile delle attività».

Quindi l’invito alla prudenza: «Ricordando che Piscopio è stata dichiarata zona rossa e che sono stati intensificati i controlli, raccomandiamo a tutti massima prudenza e scrupolo nell’osservare le prescrizioni già note e, in particolare, di limitare allo stretto indispensabile le occasioni di contatto con altre persone. È sempre attiva per ogni necessità la postazione della Protezione civile presso il centro anziani che risponderà, anche tramite Whatsapp, al numero 380.2870292».