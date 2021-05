Sclerosi multipla, anche nelle piazze vibonesi tornano le gardenie di Aism

Domenica sarà la Giornata mondiale, per tre giorni saranno vendute le piantine con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca e supportare le persone colpite da questa malattia

Si celebra il 30 maggio la Giornata mondiale della sclerosi multipla in 70 paesi del mondo, per l’occasione da oggi 28 maggio fino a domenica 30 anche in diverse piazze della provincia di Vibo Valentia si terrà l’iniziativa “Bentornata Gardensia” per la lotta alla sclerosi multipla, precisamente ad Acquaro, Arena, Brattirò, Briatico, Caridà, Coccorino, Dasà, Dinami, Filadelfia, Francavilla, Ionadi, Limbadi, Limpidi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monsoreto, Monterosso, Nicotera, Paradisoni, Piscopio, Pizzo, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino, Sant’Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Soriano, Spilinga, Stefanaconi, Tropea, Vallelonga, Vibo Marina, Vibo Valentia, Zaccanopoli.

La manifestazione si svolge sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica. È possibile prenotare la propria pianta di Gardenia aism, www.aism.it/gardensia oppure inviando un whatsapp alla sezione provinciale Aism di Vibo Valentia al numero 3666623015. I fondi raccolti serviranno per sostenere la ricerca scientifica e permetteranno ad Aism di garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con sclerosi multipla sul territorio, ora più che mai fondamentali.

La malattia

Ma cos’è la sclerosi multipla? Cronica, imprevedibile e invalidante, è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono 130 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.400 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. In Calabria le persone con sm sono circa 4.000. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca scientifica. Anche un Numero solidale per donare: il 45512. I fondi raccolti andranno a finanziare in particolare la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla e il progetto #ripartireinsieme per continuare a garantire le attività di AISM sul territorio.

Testimonial

Insieme a tanti amici, testimonial e influencer al fianco di Aism per promuovere l’evento ci saranno Lorella Cuccarini che sostiene insieme a Trenta ore per la vita il progetto “Una mamma con SM va sostenuta” e l’attrice Antonella Ferrari che ha portato la sua lotta alla sclerosi multipla sul palco di Sanremo e che quest’anno celebra i 20 anni come madrina di AISM.

Chi è Aism

L’Aism, insieme alla sua Fondazione, è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con sm promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti. Nel 2020, per far fronte all’emergenza Coronavirus sul territorio l’associazione si è attivata per essere al fianco delle persone con sm e dei loro famigliari con ritiro farmaci, telefono amico, supporto psicologico. Nei mesi scorsi in collaborazione con il reparto di neurologia dell’Ospedale Jazzolino di Vibo Valentia è stata effettuata la vaccinazione di tutte le persone con SM in cura presso il Centro clinico oltre che dei familiari conviventi e anche di chi, trattato presso altri centri clinici, ha fatto specifica richiesta. “Bentornata Gardensia” rientra negli eventi della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla dal 30 maggio al 6 giugno, l’appuntamento annuale dedicato all’informazione e alla ricerca scientifica. Al suo interno, ogni 30 maggio, si colloca la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla.