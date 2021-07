A Spadola il primo equiraduno: più di cento i cavalli da tutta la Calabria

Grande per successo per la manifestazione che si è svolta al campo sportivo del comune delle Serre vibonesi. Spazio a escursioni e giochi equestri

Grande successo a Spadola per il primo equiraduno, organizzato dall’Islero Ranch di Raffaele Ranieri e Stefano Ceniti. La manifestazione si è svolta presso il campo sportivo di Spadola e ha visto la partecipazione di oltre cento cavalli provenienti da tutta la Calabria. Il via in mattinata con l’arrivo dei cavalieri e la colazione offerta dagli organizzatori, quindi la partenza per un’escursione. Nel pomeriggio, invece, spazio ai giochi equestri che hanno visto le decine di cavalli presenti esibirsi insieme ai loro cavalieri. In serata, infine, l’assegnazione dei premi. All’iniziativa hanno preso parte anche Radio Serra e il videomaker Gigi Gej.