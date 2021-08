Vibo Marina, Solidarity Cup: all’associazione Valentia il torneo di calcio a 5

L’associazione Valentia si è aggiudicata la prima edizione della Solidarity Cup, il torneo di calcio a cinque tra partiti politici e associazioni della provincia, con finalità benefiche. Alle spalle dei vincitori, si sono classificate rispettivamente le squadre di Fratelli d’Italia e della Lega seguite dalle formazioni del Movimento 5 Stelle e del Partito democratico. [Continua in basso]

Si è concluso così il torneo svoltosi domenica sera allo stadio comunale Marzano di Vibo Marina. Soddisfatti gli organizzatori: «L’evento – hanno dichiarato – è stato pensato per agevolare una raccolta fondi con cui acquistare delle carrozzelle da mare per disabili, da mettere a disposizione dei comuni della fascia costiera. Il torneo di calcio è stato chiaramente una scusa, un “pretesto”, per perseguire il fine nobile della solidarietà e garantire, così, l’accessibilità alle spiagge a soggetti non autosufficienti. Un modo per assicurare diritti e pari opportunità a tutti, per una società più civile, aperta e inclusiva. La manifestazione – proseguono gli interessati – è stata seguita da un discreto numero di spettatori che hanno contribuito nel loro piccolo ad impinguare il budget per l’acquisto delle carrozzelle galleggianti. A fine serata, tra gl’incassi dello stand gastronomico e le quote d’iscrizione, sono stati raccolti oltre mille euro. Le partite sono state impreziosite dalla telecronaca e dalle interviste semiserie a bordo campo dell’avvocato Antonio Scuticchio».