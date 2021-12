A Parghelia l’inaugurazione del monumento ai caduti di tutte le guerre – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

A Parghelia, nel Vibonese, la cerimonia di inaugurazione del monumento ai caduti di tutte le guerre, nel centenario della tumulazione del milite ignoto. A scoprire la lapide situata in piazza Portosalvo, il sindaco Antonio Landro nel corso di una cerimonia sobria e partecipata.



Scanditi i nomi dei circa 70 caduti pargheliesi. Soldati poco più che ragazzini. Giovani padri morti per difendere la patria. Come il nonno di Girolamo Caparra o lo zio di Caterina Meligrana. [Continua in basso]

Presenti le massime autorità civili, militari e religiose. Tra questi il sottosegretario di Stato per il sud Dalila Nesci. Dopo la benedizione dell’opera da parte di Don Giuseppe Florio, sulle note del silenzio sono state deposte due corone d’alloro ai piedi del monumento.

«Per noi è un sogno che si realizza – afferma commosso il primo cittadino del centro costiero del vibonese -. Mancava a Parghelia un monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre. Lo abbiamo fatto nel centenario della tumulazione del milite ignoto. Certo – conclude Antonio Landro – avremmo voluto inaugurarlo il 4 novembre, ma non eravamo pronti. Ecco perché abbiamo deciso di rinviare l’appuntamento ad oggi, nel giorno dell’Immacolata».