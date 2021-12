Trova il portafoglio di una giovane in vacanza a Limbadi e lo restituisce: «Gesto che ci rende fieri»

Il soggiorno a Limbadi per qualche settimana, un giro in bicicletta fino a Nicotera in una bella giornata di sole. Poi, un intoppo ad interrompere la tranquillità della giovane Beyhan Aliy, 19enne tedesca. Proprio a Nicotera, infatti, nella centralissima via Foschea, nella mattinata di ieri la ragazza ha smarrito il portafoglio con dentro tutti i documenti, carta di credito e anche una consistente somma di denaro. La preoccupazione però è durata poco: nel giro di un’ora Beyhan aveva di nuovo in mano tutte le sue cose, grazie ad una signora della vicina Preitoni – frazione di Nicotera – che ha trovato il portafoglio e l’ha portato alla locale Stazione dei carabinieri. Un gesto che dovrebbe apparire normale, eppure stupisce e ha suscitato il plauso di un’intera comunità alla donna, che però preferisce rimanere anonima. [Continua in basso]

Sicuramente un episodio che la 19enne ricorderà sempre della sua permanenza a Limbadi. «Voglio ringraziare pubblicamente la donna che ha trovato e restituito il mio portafogli», dice, raccontando di tutta la sua apprensione quando si è accorta di averlo perduto. «Ho rifatto tutta la strada e chiamato la famiglia che mi ospita, che si è subito rivolta ai carabinieri». Minuti di forte preoccupazione, non solo per i circa 300 euro creduti persi, ma soprattutto per i documenti; preoccupazione ingigantita tra l’altro dal trovarsi in un Paese straniero e dal non conoscere la lingua locale. «Significa molto per me sapere che ci sono persone là fuori che sono disposte a prendersi cura degli altri. Sono orgogliosa di questa incredibile accoglienza da parte dei calabresi», sottolinea Beyhan Aliy.

A rendere nota la vicenda, il consigliere comunale Vincenzo Lentini, la cui famiglia ospita la 19enne. Pure da parte sua, forte è il ringraziamento nei confronti della donna che ha trovato e riconsegnato il portafoglio e che in questo modo ha contribuito a costruire una bella immagine di questa terra, anche agli occhi della giovane straniera. «Una persona perbene, onesta, e ancor prima una mamma: davanti alla caserma dei carabinieri, mi ha detto “Poteva succedere a mia figlia”», racconta Lentini.

Una storia che, secondo il consigliere di maggioranza dell’amministrazione Mercuri, serve anche per far risaltare le cose positive di un territorio tristemente noto per le vicende di cronaca. «Serve un suono forte che possa arrivare a tutti – dice Lentini -: qui c’è anche tanta onestà, tanta umiltà, tanta voglia di riscatto e poca rassegnazione. Grazie al gesto della signora che inconsapevolmente, ha saputo inorgoglire una comunità. Siamo tutti fieri di lei».