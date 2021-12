Ionadi, il sindaco visita le scuole e dona panettoni artigianali agli alunni

«Un piccolo dono per augurare a tutti i bambini buone feste, ma anche l’occasione unica per ringraziare tutto il personale delle scuole per la passione e la professionalità con cui ogni giorno dedica il suo impegno a favore degli studenti, futuro del nostro territorio». Queste le parole con cui si è espresso il sindaco di Ionadi Antonio Arena, in occasione della visita alle scuole di ogni ordine e grado attive sul territorio comunale. Al suo fianco, il vicesindaco Nicolina Corigliano e l’assessore alla Pubblica istruzione Angela Morello. Accompagnato dal dirigente scolastico Luisa Vitale, il primo cittadino e gli altri due esponenti dell’amministrazione hanno incontrato gli alunni, porgendo loro gli auguri per il Santo Natale e per il nuovo anno ormai alle porte. [Continua in basso]

Nel contempo, hanno colto l’occasione «per esprimere vicinanza a tutti coloro che, in questo periodo di grande difficoltà a causa della pandemia, lavorano e studiano nelle scuole attive sul territorio comunale di Ionadi». Agli allievi dei quattro plessi è stato anche consegnato un piccolo dono natalizio, «grazie alla sensibilità di Domenico Deodato». Il titolare di una nota pasticceria del luogo, così come ha sottolineato in conclusione il sindaco Arena, «ha così voluto omaggiare, insieme all’amministrazione comunale, ogni bimbo di un panettone artigianale made in Jonadi. Un modo per essere vicini ai piccoli e per supportarli in questo periodo di difficoltà e di magia del Natale, nella convinzione che sono proprio loro il motore di tutto».