Il borgo di Tropea protagonista alla mostra dei modelli ferroviari a Como

Il 28 settembre 2013 presso i padiglioni del Model Expo di Novegro, il comitato “Monumento Ing. Alessandro Rossi” rappresentato dal suo presidente Vittorio Mottola, Michele Molteni (capo responsabile collaudatore treni Rivarossi) e dall’architetto Paolo Albano, sanciva presso lo stand dell’Hornby Italia il gemellaggio con il Gruppo Fermodellistico Tropeano rappresentato dal presidente Davide Godano e dall’ing. Nino Caldarella, con uno scambio di targhe, attestati e riconoscimenti.

Il legame di amicizia e di condivisione ideale all’insegna della cultura fermodellistica tra le due associazioni ha successivamente attivato una lunga e proficua collaborazione fra Como e Tropea. Durante il V Model Expo Città di Tropea del 17-18-19 aprile 2015 vi è stata una prestigiosa esposizione di modelli storici della Rivarossi a cura di Caldarella presso il Palasport della città tirrenica. Sempre per l’occasione il comitato “Monumento Ing. Alessandro Rossi” ha presentato la copia del modello del monumento ad Alessandro Rossi, posto davanti alla fabbrica della Rivarossi di Sagnino sul lago di Como, opera ideata dall’architetto Paolo Albano.

Per omaggiare la visita della delegazione lombarda il Gruppo Fermodellistico Tropeano ha consegnato ad Albano una targa celebrativa come riconoscimento alla promozione culturale e al gemellaggio consolidatosi fra le due realtà. Sempre nel 2015 veniva edito il libro “Rivarossi – Un percorso nel segno del mito” con un intero capitolo dedicato al gemellaggio con Tropea e con il Gruppo Fermodellistico Tropeano. Il 24 ottobre dello stesso anno presso il Palazzo della Regione a Reggio Calabria, nella sala “Federica Monteleone” si svolgeva l’evento Treni e trenini in omaggio alla storia della Rivarossi, patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, dall’assessorato alla Cultura e alla Legalità della Provincia di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria, di Tropea e di Parghelia; promossa dal Gruppo Fermodellistico Tropeano, dalla Società Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo” e dal comitato “Monumento Ing. Alessandro Rossi”. Nell’occasione si è intensificato il tema costituente le tante iniziative del settore: la storia della Rivarossi non solo come fattore storico e culturale ma anche come importante volano di aggregazione sociale e veicolo di legalità e di sviluppo diffuso.

Quest’anno a Como, Città Creativa Unesco “Artigianato e arte Popolare”, si celebra la 28° edizione di “Como Città dei Balocchi”, fra le manifestazioni ad esso legate che ogni anno si giovano della partecipazione di circa sessantamila visitatori, è stata inaugurata la mostra evento dei modelli ferroviari all’interno del palazzo del Broletto “Rivarossi fabbrica dei sogni”, che durerà dal 14 dicembre fino al 6 gennaio 2022. Vista l’importanza dell’evento in ambito nazionale e internazionale, sia per la promozione mediatica sulle riviste di settore e sui siti specifici, gli enti organizzatori come il comitato “Monumento Ing. Alessandro Rossi”, l’Associazione Como in treno, Hornby Italia, Ballarate Piero, main sponsor Amici di Como, Consorzio Como Turistica, Comune di Como, Regione Lombardia, hanno voluto invitare la città di Tropea tramite il past presidente del Gruppo Fermodellistico Tropeano, Davide Godano, per partecipare alla mostra “Como Città dei Balocchi” con un pannello espositivo delle bellezze del Borgo dei Borghi 2021 e della riproduzione in scala H0 1:87 della stazione ferroviaria della città tirrenica, opera di Godano. Il Comune di Tropea, guidato dall’avvocato Giovanni Macrì, ha aderito a questo importante invito per suggellare ulteriormente le innumerevoli potenzialità turistiche e culturali del nostro territorio, annoverato da diverso tempo nel panorama nazionale fra i centri più attivi e dinamici nell’ambito fermodellistico.