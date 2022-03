Tropea, prosegue l’iter per i lavori nella scuola primaria di via Crigna

Procede l’inter per i lavori di adeguamento funzionale degli impianti del secondo Plesso scuola primaria Via coniugi Crigna a Tropea. Il Comune con un avviso rende noto che si è conclusa la procedura di gara per l’affidamento dei lavori Al momento sono in corso le verifiche sulla ditta aggiudicataria dell’intervento.



I lavori, dell’importo di circa 530mila euro dovrebbero partire entro la primavera e concludersi, al massimo, entro fine 2022.

In base alle previsioni degli amministratori «questo intervento, che consentirà la piena fruibilità dell’intero padiglione centrale di Via Coniugi Crigna, doterà la scuola primaria e i nostri bambini, dopo anni, di locali idonei allo svolgimento di attività didattiche ed extra didattiche per molto tempo compromesse dalla mancanza di spazi adeguati».