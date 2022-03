Vibo Marina, seconda edizione del Carnevale con Unicef a sostegno dei bimbi ucraini

È in programma per domenica 6 marzo a Vibo Marina la seconda edizione di Carnevalentia. Una festa di carnevale con mascherine, sfilate e artisti di strada che quest’anno si svolgerà in un’atmosfera particolare, intrisa di preoccupazione per quanto sta accadendo in Ucraina. È per questo motivo che – informa l’organizzatore, l’Ente Promozione Calabria – tutti i contributi che deriveranno dalle varie sponsorizzazioni all’evento saranno devoluti all’Unicef sezione provinciale di Vibo Valentia, proprio in sostegno dei bambini ucraini. [Continua in basso]

«Ringraziamo – si legge in una nota – il presidente provinciale Unicef Gaetano Aurelio per aver sposato in toto l’iniziativa credendo nella manifestazione Carnevalentia, che se da una parte deve dare e portare divertimento alla comunità provinciale dall’altra parte deve dare un segnale di vicinanza verso tutti quei bambini che in questo momento non possono gioire, anzi si ritrovano a vivere situazioni di violenza inaudita».



La manifestazione si terrà in piazza Satriani. Alle ore sedici è previsto l’arrivo del club 500 Calabria con la sfilata delle mascotte. Dalle ore 17 vi sarà il “villaggio di Carnevale”: in programma quattro ore di spettacolo con artisti professionisti, animazione per bambini, laboratori di Carnevale, sfilata delle mascherine, arrivo dei Disney Carnival – i meravigliosi personaggi animati di carnevale. E poi ancora “ballando Carnevale”, gonfiabili per bambini, premiazione della maschera più bella e giostrine lungo tutta la piazza.