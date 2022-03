Il Comune di Tropea diventa virtuale: presto disponibile il cambio di residenza on-line

Un nuovo traguardo è stato raggiunto dal Comune di Tropea, questa volta nei servizi pubblici rivolti al cittadino. Dal 9 marzo il Comune entrerà a far parte dei 38 Comuni pilota presso i quali sarà avviata la sperimentazione relativa al cambio di residenza on line. [continua a leggere]

Il cambio residenza on-line

La notizia è stata ufficializzata nel corso della riunione del tavolo tecnico Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente), tenutasi il 02 marzo, alla quale hanno presenziato i funzionari del Ministero dell’Interno, il Dipartimento per la trasformazione digitale, Anci, Sogei e i Comuni sperimentatori.

Il cambio di residenza on line consentirà ai cittadini di Tropea di: cambiare indirizzo, formare un nuovo nucleo familiare, immigrare a Tropea il tutto comodamente da casa, senza recarsi presso gli sportelli dell’Ufficio anagrafe. Il cambio avverrà, così come da normativa, entro tre giorni dalla richiesta, fermi restando i controlli ordinari che, in caso di esito negativo, determineranno l’immediato annullamento dell’iscrizione. Le richieste on line possono essere presentate accedendo alla propria area riservata, un vero e proprio “Municipio virtuale” a disposizione dei cittadini di Tropea.

Per accedere il cittadino deve essere in possesso delle credenziali spid (Sistema pubblico di identità digitale) o della Cie (Carta di identità elettronica) con tecnologia Nfc, scaricando sul proprio cellulare l’applicazione Cie Id, resa disponibile dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla spinta all’innovazione voluta dall’amministrazione Comunale in collaborazione con il personale dipendente dell’area Demografica, il dirigente Rocco Faga e il partner Tecnologico Kibernetes Srl.