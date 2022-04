I rischi della rete e il cyberbullismo, la polizia incontra gli studenti a Tropea

La Polizia di Stato ieri mattina ha incontrato gli studenti, i genitori e gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado di Tropea per sensibilizzarli sui rischi connessi all’utilizzo della rete e sul cyberbullisimo nell’ambito del progetto “Una vita da social”.



Durante l’evento gli operatori della Polizia Postale hanno accolto gli alunni a bordo del truck allestito come un’aula didattica multimediale, ed hanno illustrato loro le principali insidie del web. In piazza della Marina dell’Isola di Tropea erano presenti anche le unità Cinofile della Questura, la Polizia Scientifica e gli allievi agenti del 215esimo corso.