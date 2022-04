Soriano, gli studenti del Liceo scientifico in visita a Palazzo Montecitorio

Il liceo scientifico “Niccolo Macchiavelli” di Soriano Calabro punta alla cultura e all’importanza dell’inserimento dei giovani nel mondo della politica. Ecco perché gli studenti dell’istituto visiteranno Palazzo Montecitorio lunedì 11 aprile alle ore 10:00. Gli alunni saranno accompagnati anche dall’amministrazione comunale di Soriano e, assieme, visiteranno con una guida la sede della Camera dei Deputati.

Il gruppo incontrerà anche il sottosegretario per il Sud e la Coesione Territoriale Dalila Nesci e, come precisato dall’amministrazione comunale, «la visita guidata all’interno della Camera dei Deputati sarà una bellissima ed importante occasione per conoscere in maniera diretta le principali istituzioni democratiche del paese».