Che sia una Pasqua di rinascita: l’augurio del network LaC – Video

In una nuova primavera di luce la speranza risorge trionfante. La Pasqua annuncia la Resurrezione, la vittoria della vita sulla morte. Che è una rinascita, una nuova vita. Le campane suonano a festa. Gesù, il Cristo, è risorto. I cristiani sentono la sua vita che avvolge e rigenera. Abbiamo bisogno di rinascere. Siamo frastornati da due anni di pandemia e impauriti da una guerra che, a poche migliaia di chilometri da noi, è uno scenario di distruzione. Vittime, dolore, paura. Le nostre fragilità sono sempre più evidenti.



E se imparassimo a guardare le fragilità come motore di un impegno più forte, più determinato? Non per emarginarle ma per trasformarle, facendole diventare l’arma per vincere la paura, nel segno dell’amore verso il prossimo. Un amore che deve iniziare piano, quasi in sordina, nella nostra piccola realtà, per poi ampliarsi e diventare rispetto reciproco. L’amore può e deve vincere l’odio. La Resurrezione di Cristo anima le speranze terrene. Questo è il significato del nostro messaggio: non cediamo alla rassegnazione. Possiamo, dobbiamo sperare. Possiamo, dobbiamo scegliere la strada dove la luce s’irradia e si diffonde vincendo l’oscurità.

Buona Pasqua di Resurrezione.